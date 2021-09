Delgado y Sansores presumen inauguración del auditorio “Andrés Manuel López Obrador”

Y en su bonita sección “¿Ya ves cómo pinc%$&%es no pones atención?”… apenas el pasado viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bien bien claro dijo: “no quiero estatuas, monumentos, ni calles con mi nombre (…) naaada absolutamente”… ¿Y qué hace el líder de Morena y la gobernadora de Campeche? Van y presumen que le acaban de poner el nombre del presidente a un auditorio.

La lamidota de hue… digo, el temprano homenaje al presidente en funciones lo presumió Mario Delgado por medio de sus redes sociales. Y bueno, muchos dirán “Oye, Sopitas… pero ahí claramente dice que fue en Casa Morena, ¿cuál es el problema?” Pues 1) que la orden del presidente parecía clara y2) ¿pues con qué dinero creen que se mantiene Morena y sus instalaciones?

En fin, luego de mostrar la fachada toda “x” del auditorio con el nombre del presidente, Mario Delgado anunció que los diputados electos de Morena para el Congreso de Campeche ya hicieron uso de las flamantes instalaciones para elegir a quien será el coordinador de bancada. Será Alejandro Gómez Casarín, por si estaban con el pendiente.

En el precioso acto también se avisó que, durante el gobierno de Layda Sansores (el cual ya dio comienzo), la gente de Campeche tendrá la oportunidad de conocer los “otros datos”… ya todo un clásico de las administraciones de Morena. Esto se hará desde el periódico Regeneración, señaló Mario Delgado.

“Desde aquí no se dejará de dar la batalla de las ideas; se va a informar al pueblo de los logros del gobierno de Layda Sansores y de la Cuarta Transformación con el Periódico Regeneracion local que nos presentó Erick Alejandro Reyes”, agregó el líder de Morena. “¡Se vienen buenos tiempos para Campeche!”

“Ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades”, dijo AMLO

Ahora que el lugar donde se encontraba el monumento a Colón está pelón, un intrépido reportero le preguntó a AMLO si no estaría chido poner una escultura suya. De inmediato el presidente descartó esa posibilidad… es más, dijo que no le gustaría que hubiera en el futuro algo en las calles que haga alusión a su persona.

AMLO señaló que no le gustaría una estatua de él y en su testamento escribió que no quiere que usen su nombre para calles y hospitales, nada. Afirma que el mejor homenaje para "dirigentes, héroes o heroínas" es siguiendo su ejemplo. pic.twitter.com/JuQadzNfze — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) September 10, 2021

“Ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades, en mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente“, señaló en la mañanera del pasado 10 de septiembre.

Habrá que pasarle el video a los de Morena, porque se ve que ni ellos ven la mañanera… o no le ponen atención. Lástima, luego sí se ponen cotorronas.