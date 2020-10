Mucha consulta… pero delitos de Salinas y Fox ya prescribieron, advierte Santiago Nieto

Lo “bueno” que modificaron la pregunta de la consulta popular… porque si no, uhhhh, el gobierno federal quedaría mal con la banda que, bien emocionada, votará para enjuiciar a los expresidentes de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con lo dicho por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, en caso de que la muuuy ambigua consulta popular reciba el visto bueno del pueblo bueno, a lo más que se podría aspirar es a darle “cran” a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

¡KHEE! Pues resulta que lo que es Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, las acusaciones por sus delitos ya no pegarían ni con engrudo. Bueno, en caso de que haya delito que perseguir…

“Cuando a mí me plantean el tema de los ex presidentes, yo lo que digo es que en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto porque los delitos no se encontrarían prescritos, pero no así a Vicente Fox o a Carlos Salinas de Gortari porque los delitos ya se encontrarían prescritos“, señaló Nieto Castillo durante su participación en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México.

Qué importa: la pregunta ya ni menciona a Salinas o Fox (de hecho, a ningún expresidente)

Quien sabe si haciéndole la balona a la 4T (ahora que sabemos que no todos los exprecisos podrán ser castigados), dándole atole con el “dedulce” a AMLO o porque así les gustó, pero la semana pasada la Suprema Corte de Justicia le dio su tuneada a la pregunta central de la consulta popular para ver si la gente quiere que sean enjuiciados EPN, Calderón, Fox, Zedillo y Salinas.

De un contundente (ja) “¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”… la pregunta quedó así:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, señaló Nieto Castillo en cita de Reforma.

Bueeeeno, “lo chido” es que ya puede ser cualquier funcionario y poco importa el señalamiento del titular de la UIF.

Ahh, pero todavía hay una opción. Esto propone Nieto Castillo

Para que no se agüiten y sigan con la esperanza de ver en el bote al jefe de la mafia del poder y al de las botas, el funcionario propuso que, aunque no haya castigo contra Fox y Salinas, sean investigados y se arme una “comisión de la verdad”… para que la gente vea hasta dónde llegaron las corruptelas de los expresidente. Y ya.

¿Cómo ven?, ¿les late el rollo?… Oh, bueno, nomás es una sugerencia.