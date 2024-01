Lo que necesitas saber: Trump se opone al acuerdo bipartidista que impulsa Joe Biden, con todo y que implicará reformas que él buscaba como presidente... diiiicen que porque le conviene que siga un revoltijo en la frontera (materia de su campaña rumbo a la Casa Blanca).

“Y si alguien sabe de demagogia es AMLO”, dicen algunos… así que seguramente estarán de acuerdo en la minimización que hace el presidente de un asunto que, según especialistas, no es tan mínimo: quizás no cierre la frontera, pero Joe Biden está dirigiendo su política migratoria hacia un parecido al de Trump. Seeeee, por pura demagogia de cara a las elecciones de noviembre.

Joe Biden / Foto: Getty

Advertencia es por los tiempos políticos, dice AMLO

“Es muy demagógica la postura, ‘vamos a cerrar las fronteras’”, criticó el presidente López Obrador a la advertencia hecha por Biden el fin de semana. Según AMLO, es entendible que el mandatario demócrata haga ese tipo de comentarios (dadas las circunstancias políticas actuales en Estados Unidos)… pero de eso, a creer que se cumpla la promesa de cerrar fronteras, pues no.

“Con un poco de luz en la frente no se podría pensar que esa es una solución, imagínense el nivel de integración económica comercial, somos los principales socios comerciales de Estados Unidos en el mundo. ¡Cómo se va a cerrar la frontera!”, señaló AMLO en su mañanera de ayer, 29 de enero.

Foto: Presidencia

Joe Biden promete cerrar frontera si se logra acuerdo bipartidista en Congreso

El fin de semana, Joe Biden señaló que, en caso que se llegue a un acuerdo bipartidista en el Congreso en materia de seguridad fronteriza, él aplicaría inmediatamente una de nuevas leyes establecidas en dicho acuerdo: aquella que le otorga al presidente la facultad de cerrar la frontera Estados Unidos México. Una “autoridad de emergencia”.

“Si tuviera esa autoridad, la usaría el día que firme el proyecto de ley“, prometió Biden en un comunicado difundido por la Casa Blanca en el que se percibe un tufo muy a la Donald Trump… y sí: según especialistas consultados por CNN, Biden está usando una retórica muy al estilo del expresidente, para impulsar un acuerdo bipartidista que, por un lado atiende asuntos de la frontera del interés de republicanos, y, por el otro, consigue ayuda militar adicional para Ucrania e Israel (algo del interés de demócratas).

Acuerdo incluiría disposiciones que Trump buscó hacer ley

Lo preocupante de la postura de Joe Biden, señala Zachary B. Wolf, es que, en cuestiones de seguridad fronteriza, no se habla de posibles vías para apoyar a los migrantes ya instalados en Estados Unidos (algo siempre buscado por demócratas)… y que se dejaría una “autoridad de emergencia” que sería muuuuuuuuy útil para futuros presidentes republicanos. “La realidad es que esto incluye muchas disposiciones que cuando Donald Trump era presidente esperaba que se convirtieran en ley”, apuntó la analista Lauren Fox.

Pero no pasa nada, dijo AMLO, al recordar que, en su momento, Trump le advirtió que las comisiones por envíos de remesas serían utilizadas para la construcción de su tan anhelado muro fronterizo… pero él lo disuadió, señalándole que los problemas migratorios no se resolverían de esa manera. “Política es tiempo, estamos en una temporada especial en México y en Estados Unidos, todo esto para que no nos alarmemos, actuemos con tranquilidad”, remató.

Te puede interesar