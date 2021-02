“¡Ya basta!”: Denuncian al escritor Andrés Roemer por acoso sexual

“Andrés Roemer colocó miles de pesos frente a mí y me dijo: ‘A nuestra próxima reunión llegas con una falda que yo te haya comprado’. Así se despide el doctor, no sin antes sumar besos y caricias atrevidas o faltas al más mínimo respeto”. De esta manera, la bailarina profesional Itzel Schnaas denunció públicamente al escritor por acoso sexual —y no es la primera denuncia en contra del diplomático.

Mediante un relato sobre el primer encuentro profesional entre Itzel Schnaas y Andrés Roemer, la bailarina fue desmenuzando los momentos que se convirtieron en un constate acoso sexual e intimidación.

La denuncia es pública —está en un canal de YouTube de la bailarina— y ha sido retomada por plataformas y organizaciones feministas para advertir sobre la violencia de género en el gremio, con el objetivo también de evitar la repetición de estos casos, donde Andrés Roemer ha sido acusado hasta de tener un modus operandi de acoso contra las mujeres.

Itzel Shanaas denuncia públicamente a Andrés Roemer por acoso sexual

“Conocí al doctor Andrés Roemer en el festival de la Ciudad de Ideas, noviembre 2019. Le hablé de mi trabajo con entusiasmo pensando que sería lindo programar algunos de los proyectos escénicos de los que formo parte, en la siguiente emisión de este festival.

Intercambiamos números telefónicos y nos pusimos en contacto algunos días más tarde. Me citó para presentar el proyecto, primero en un restaurante en la colonia Roma y un par de horas antes me pidió que nos viéramos en su casa”.

Se trataba de una reunión profesional que el escritor aprovechó para realizarla en su casa. Ahí, desde el inicio, Andrés Roemer comenzó a insistir con bromas, piropos y hasta la invitación de un trago de cortesía, de acuerdo con el relato de Itzel Schnaas.

La bailarina contó que ella rechazó los tragos mientras que Roemer insistía en los piropos sobre qué sexy puede ser una mujer conduciendo una moto —como Itzel, quien llegó a la casa del escritor precisamente en moto.

¿Y qué fue de la presentación del proyecto? Itzel Schnaas explicó que los halagos seguían hasta que el escritor empezó a tocar sus piernas y luego masturbarse.

“A veces faltan precisiones y no las tengo, para mí fue un poco de todo. No supe qué hacer, empecé a tejer las despedidas con tintes y muchas ganas de salir corriendo”.

Al final, Roemer despidió a Itzel mostrándole un fajo de billetes, “pidiéndole” que para la próxima reunión llevara una falda comprada por él.

Tras este encuentro, la bailarina buscó la manera de denunciar al escritor y llevó su caso a la Unidad de Género de Grupo Salinas.

Una denuncia pública: #YoTeCreoItzel

“Mi denuncia y relato de los hechos coincide con varios casos, no era una coincidencia, era un modus operandi”.

En diciembre de 2020, la Unidad de Género concluyó —después de consultar otros casos— que Andrés Roemer es un “violentador sexual patológico que atenta contra las mujeres”, de acuerdo con Itzel Schnaas, quien ganó la denuncia pero no quedó conforme.

Para ella había mucho qué hacer y eso era compartir su denuncia para evitar la repetición del acoso sexual por parte del escritor.

De acuerdo con Periodistas Unidas Mexicanas, Andrés Roemer, embajador de la buena voluntad de la Unesco, cuenta con cinco denuncias.

Por último, acompañada del hashtag #YoTeCreoItzel, la bailarina ha llamado a “cuestionar” el prestigio del diplomático, porque no se puede tolerar ni un caso más.

En este contexto, esta no es tampoco la única denuncia pública hecha en redes por casos de violencia de género. En otro rubro, Nath Campos denunció en enero pasado al youtuber Rix por abuso sexual.

Como mencionamos, el objetivo de estas denuncias es evitar la repetición de los casos, buscar justicia y ponerle un alto a la violencia contra las mujeres en México.