Traz: Presentan denuncia contra policías de CDMX acusados de robo y brutalidad

El pasado 15 de mayo les comentamos el caso de Cecilia Miranda, una joven que a través de sus redes sociales denunció públicamente a cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes la golpearon y le robaron pertenencias después de chocar su camioneta sobre Avenida Patriotismo, en CDMX.

En un video posteado en su cuenta de Instagram, la joven relató los hechos ocurridos la noche del 14 de mayo, donde después de perder el control de la camioneta que manejaba (la cual tuvo una falla en la transmisión) se fue a estampar en una jardinera ubicada en Avenida Patriotismo esquina con Benjamín Franklin.

Cecilia Miranda denunció públicamente a cuatro policías de la CDMX por haberla agredido

Aunque a Cecilia no le ocurrió nada durante el choque gracias a las bolsas de aire y el cinturón de seguridad, cuatro policías de la CDMX (una mujer y tres hombres) se acercaron y la atacaron bajo el argumento de que estaba drogada y borracha. “Me empezaron a gritar que no podía hablar, me esposaron y me empezaron a arrastrar aproximadamente 50-100 metros entre la camioneta y la patrulla”, indicó.

De acuerdo con el relato de la joven, después de minutos de pedir ayuda a las personas –algunas de ellas que confirmaron lo ocurrido– y sufrir de abuso por parte de la policía, otra patrulla de la SSC arribó al lugar. La cuestión es que en ese entonces los cuatro policías en cuestión se dieron a la fuga, no sin antes haber robado algunas pertenencias de su camioneta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por cecilia miranda gómez (@ceciliamirandaaa)

La chica acusa a los uniformados de también robarle pertenencias de su camioneta

“Afortunadamente hay registro en las cámaras de la ciudad, que ya fue publicado como un accidente vial, y entonces pues ahora toca hacer una denuncia”, informó la chica a sus seguidores, a quienes detalló que la denuncia por las agresiones y lesiones ejercidas por los elementos de la policía capitalina debían esperar. Y al parecer ya llegó la hora.

Al menos así lo dio a conocer la joven a través de un comunicado, donde además de agradecer las muestras de afecto y apoyo en los últimos días, indicó que sus abogados ya comenzaron una demanda en contra de los cuatro policías capitalinos que la agredieron hace unos días después de haber chocado en Avenida Patriotismo.

“Como ya sabrán, la noche del pasado viernes 14 de mayo del 2021, tras un percance vehicular sobre Av. Patriotismo en la Ciudad de México, fui víctima de abuso de poder y robo por parte de policías capitalinos, quienes aseguraron violentamente que yo conducía bajo efectos de sustancias etílicas (alcohol) y psicoactivas (drogas)”, menciona Cecili Miranda en el escrito emitido a través de su página web.

“Desde que esto sucedió, todos los reportes médicos y paramédicos constataron mi absoluta sobriedad, señalando que: “[me encontraba] consciente cooperadora, orientada en tiempo y lugar, [con] palabra articulada, marcha rectilínea, conjuntivas normales, aliento sin olor especial, coherente [y] congruente”, agrega la joven.

esa era yo, después de que cuatro policías me violentaron, esposaron, sometieron, tiraron, pisaron y por si fuera poco, entraron a mi camioneta mientras yo estaba en el suelo , gritando por ayuda, a robar mi teléfono y credenciales…. @Claudiashein @GobCDMX #lapolicianomecuida https://t.co/THd5UyODio — cecilia miranda gómez (@mirandasinmar) May 15, 2021

Ya procedió legalmente contra los policías de la CDMX involucrados

En el comunicado Cecilia Miranda aclara que al final su aseguradora asumió su responsabilidad y pagó por los daños ocasionados a la vía pública derivados del accidente. Por otro lado, Cecilia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en contra de los 4 policías de la CDMX que le robaron sus pertenencias y la sometieron con lujo de violencia.

“El proceso de investigación ya inició y seguiremos procediendo conforme a la ley”, enfatizó la joven en el escrito donde agradece a familia, amigos e instituciones que la ayudaron durante este proceso. “Muy especialmente, a mis amigas y amigos, quienes me apoyaron para que la Fundación de la Barra Mexicana de Abogados, a través del Despacho KATZ & GUDIÑO, con gran profesionalismo y valor, me estén representando en este difícil momento”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por cecilia miranda gómez (@ceciliamirandaaa)Van

La SSC ya ha detenido a 14 policías involucrados en robos y extorsión

Este 20 de mayo la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, en su compromiso contra el combate a la corrupción, 14 policías capitalinos han sido detenidos por su posible participación en los delitos de extorsión y robo registrados en alcaldías como la Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

El primer caso fue el de 12 policías (11 hombres y una mujer) que extorsionaron y agredieron a una familia para liberar a una persona y no llevarla al Ministerio Público. La segunda denuncia, por su parte, se realizó en diciembre de 2020 por parte de un automovilista al que le exigieron dinero para no llevárselo al MP.

Dicen que no tolerarán que la policía capitalina actúe como los delincuentes

“Se detienen a los mandos siempre y cuando tengan una participación comprobada, como lo es en este caso y en el pasado”, indicó el secretario de seguridad capitalina, Omar García Harfuch, detallando que en ambos casos se abrió una carpeta de investigación que llevó a los policías a terminar encerrados en el Reclusorio Oriente.

Por su parte, Claudia Sheinbaum afirmó que no se tolerará el vínculo de la policía capitalina con la delincuencia, por lo cual seguirán investigando y dando seguimiento a las denuncias presentadas. “No puede actuar un policía como un delincuente”, indicó la jefa de gobierno. ¿Aplicará para los cuatros policías en el caso de Cecilia Miranda?