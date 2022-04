Denuncian que Ucrania también está utilizando bombas de racimo contra rusos

Medios internacionales reportan que las fuerzas militares de Ucrania también están utilizando bombas de racimo en contra de los rusos. Sí, aunque en un principio se pensaba que solo el ejército de Rusia estaba utilizando estas armas prohibidas, ahora salió a la luz que los ucranianos igual las usan.

Denuncian que Ucrania usa bombas de racimo

De acuerdo con información de The New York Times, no solo el ejército de Rusia está utilizando bombas de racimo, las cuales están prohibidas internacionalmente, pues aseguran que existen pruebas de que las fuerzas armadas de Ucrania también las están usando para intentar recuperar diferentes áreas.

Como les contábamos, hay registros de que los rusos han utilizado bombas de racimo, en varias ocasiones, desde que invadieron Ucrania en febrero de este año. Incluso organizaciones mundiales y de derechos humanos han denunciado su uso por parte de las fuerzas militares de Rusia, realizando acusaciones formales de crímenes de guerra.

Pero no, en esta ocasión, según el diario estadounidense, existen pruebas de que Ucrania también está utilizando bombas de racimo para recuperar diferentes zonas, como en la comunidad de Husarivka. Y aunque no murió nadie en este lugar tras el ataque con estas armas prohibidas, sí existen reportes de que en otros bombardeos de este mes sí han muerto al menos dos civiles por la intención de los ucranianos de retirar a los rusos.

¿Por qué están prohibidas las bombas de racimo?

Solo para darles una idea de cómo son estas armas, las bombas de racimo están compuestas por cohetes, misiles, morteros y proyectiles de artillería; cuando van cayendo desde el cielo, éstas lanzan municiones más pequeñas, por lo que el rango de daños es mayor. De hecho, todavía personal especializado tiene que recorrer la zona afectada para encontrar municiones sin estallar.

Sería hace más de 10 años, en 2010, cuando la Convención sobre Municiones en Racimo entró en vigor para prohibir su uso debido al daño que pueden causar a los civiles. De acuerdo con The New York Times, grupos humanitarios han señalado que el 20 % o más de las municiones no detonan al impactar, pero pueden explotar más tarde.

Cabe señalar que 100 países han firmado el pacto, aunque otras naciones no. ¿Como cuáles? Estados Unidos, Ucrania y Rusia.

¿Cuáles son las pruebas?

Según información del diario gabacho, las tropas rusas ocuparon Husarivka en los primeros días de marzo. Sin embargo, entre el 6 y 7 de marzo cayó un cohete de artillería Uragan de 220 milímetros, disparado desde un lanzador montado en un camión a varios kilómetros de distancia, señaló Doroshenko, líder informal de la ciudad.

De acuerdo con reporteros de The New York Times que fueron a visitar el lugar, observaron grandes piezas del cohete de artillería que dispersó las municiones en racimo, lo que confirmó el tipo de arma. La bomba había caído cerca del cuartel general improvisado del ejército ruso, dijeron los residentes, lo que significa que éste era casi con seguridad el objetivo.

“No es sorprendente, pero definitivamente es desalentador escuchar que ha surgido evidencia que indica que Ucrania pudo haber usado bombas de racimo en este conflicto”, dijo Mary Wareham, directora de defensa de la división de armas de Human Rights Watch, mientras que un asesor de las fuerzas armadas de Ucrania y del Ministerio de Defensa se negó a comentar al respecto al diario.