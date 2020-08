Quesque van a denunciar ‘a los responsables’ de las traducciones de VisitMexico

Desde sus oficinas centrales en los Chapultepec Woods (en la colonia Michael Hidalgou), la Secretaría de Turismo dio una respuesta oficial al que pinta para convertirse en meme de la semana. Después de que el internet descubriera las temibles traducciones en la página de VisitMexico, dicen las autoridades que van a denunciar a los responsables.

La neta no sabemos que vayan a pensar en las oficinas de Google Translate cuando les lleguen los reclamos.

Lo que sí, es que no salieron con la vieja confiable, ni dijeron que los hackearon. En realidad —aquí es donde se ganaron los aplausos—, las autoridades tomaron responsabilidad de la pifia y se disculparon con los usuarios. “La Secretaría de Turismo expresa sus más amplias disculpas a los usuarios y público en general por las afectaciones generadas respecto a los hechos acontecidos en el portal VisitMexico”, señalaron en un comunicado.

En el mismo comunicado, acusaron que fue a propósito y que les embarraron la imagen internacional con traducciones como Warrior para Guerrero o New Lion para Nuevo Leon. En ese caso presentaron una denuncia formal.

“Se ha realizado la denuncia correspondiente y se actuará conforme a derecho en contra de quien o quienes resulten responsables”, señaló la Secretaría de Turismo.

Las broncas previas con VisitMexico

Además de los memes o las traducciones que nos siguen dando risa, el sitio de VisitMexico lleva un buen rato con unos enredos terribles.

Hace unas semanas, el sitio que era referente del turismo de México ante el mundo, desapareció por exceso de pago. La Secretaría de Tursimo —que había contratado a una compañía para este servicio— tuvo serias broncas para echarlo a andar y la página estuvo caído un buen rato.

Fue hasta el jueves 30 de julio que las autoridades retomaron el control del sitio

Entonces, en tan solo siete días tuvieron que poner de vuelta VisitMexico y ahí es donde llegó la pifia: o no les llegó el editor en inglés o los estafaron gacho con sus traducciones. Pero bueno, mientras tanto, México entero está feliz planeando sus vacaciones al Hidden Port o de perdida una vuelta al mercado en la Mercy o al de Saint Peter of the Pines.