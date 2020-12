Un nuevo año comienza y muchas ligas ya entrarán en procesos definitorios, mientas que otras apenas iniciarán torneos. Enero del 2021 será un mes en el que el mundo del deporte no se detendrá en ningún momento, desde la NFL, las artes marciales mixtas y el futbol tendrá mucha acción en todo el mundo.

Sigue siendo una prioridad quedarse en casa debido al Covid-19 y los exhortamos a que lo hagan con estos grandes partidos que les presentaremos a continuación y hay para toda clase de fanáticos. Octágono, ring, campo de futbol, duela y emparrillado serán los escenarios de los eventos imperdibles de enero en el 2021.

Rayados vs América: La Liga MX regresa a la actividad y la jornada 2 nos trae un duelo entre pesos pesados y contendientes al título. América con Santiago Solari se enfrenta al conjunto de Javier Aguirre el 16 de enero a las 9:06pm.

Chelsea vs Manchester City: La Premier regresa a la actividad con un duelo que definirá el rumbo de los puestos europeos para Inglaterra. Guardiola en contra de Lampard el 3 de enero a las 10:30am desde Stamford Bridge.

Liverpool vs Manchester United: El hasta el momento puntero de la liga. El clásico del futbol inglés enfrenta a los de Kloop en contra del conjunto de Solskjær con una lucha en los primeros puestos de la Premier el 17 de enero a las 10:30am.

Tottenham vs Liverpool: Los primeros puestos de la Premier se enfrentarán para buscar la cima de la tabla. Se vuelven a ver las caras tras su duelo del mes de diciembre en que la victoria fue para los “Reds”. El duelo será el 28 de enero a las 2:00pm.

Arsenal vs Manchester United: Los de Arteta quieren resarcir el pésimo arranque de Premier League que tuvieron y tendrán un duelo decisivo contra el Manchester United el 30 de enero a las 11:30am desde el Emirates Stadium.

Milan vs Juventus: Un mejor regalo de reyes magos no tendremos, el Milan quiere mantener la cima de la liga italiana y se enfrentarán a Cristiano y compañía. San Siro será el escenario para el partido que se jugará el 6 de enero a la 1:45pm.

Lazio vs Roma: El derbi de la capital es uno de esos partidos que no te puedes perder por nada del mundo. Lazio. La Roma quiere mantenerse en puestos europeos y la Lazio quiere ingresar a ellos desde el Estadio Olímpico el 15 de enero a la 1:45pm.

Inter de Milan vs Juventus: El derbi de Italia, un duelo que sacará chispas. Conte quiere alcanzar la cima de la Serie A buscando una victoria a costa de Cristiano y Andrea Pirlo. El juego será el 17 de enero a la 1:45pm desde el Estadio Giuseppe Meazza.

Betis vs Sevilla: El derbi sevillano con presencia mexicana de Lainez y Guardado en el Betis enfrentarán a su rival de ciudad y máximo ganador de la Europa League, el Sevilla. El Estadio Benito Villamarín verá este duelo el 2 de enero a las 9:45am.

Atlético de Madrid vs Sevilla: El “Cholo” Simeone quiere mantener la punta de la liga española en un duelo que las primeras jornadas que se disputará el 12 de enero a las 2:30pm en el Wanda Metropolitano frente al Sevilla.

Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund: La liga alemana regresa a inicios de enero con un duelo en lo más alto de la Bundesliga. Leverkusen quiere acercarse al Bayern Munich y el Dortmund quiere llegar a puestos de Champions League. El 19 de enero será el partido a la 1:30pm.

Tottenham vs Brentford: La semifinal de la Copa de la Liga enfrenta a los de Mourinho al Brentford ilusionado tras eliminar al Newcastle. La primera llave se jugará el 5 de enero a la 1:45pm desde el Tottenham Hotspur Stadium.

Manchester United vs Manchester City: La otra semifinal de la Carabao Cup vivirá un derbi de Manchester cargado de emociones. Guardiola visitará Old Trafford el 6 de enero para disfrutar la clásica rosca de reyes a la 1:45pm.

Semifinales ida: River Plate enfrenta a Palmeiras el 5 de enero a las 6:30pm desde el Estadio Monumental. Su contraparte, Boca Juniors vs Santos el 6 de enero a las 4:15pm con la Bombonera como escenario.

Semifinal vuelta: Las vueltas se jugarán en Brasil, el 12 y 13 de enero, con Palmeiras, Santos, River Plate y Boca Juniors buscarán el pase a la final que se disputará el 23 de enero en un horario por definir.

Houston Rockets vs LA Lakers: El campeón defensor de la NBA enfrentará a uno de los contendientes principales a quitarles la corona. El 10 de enero a las 6:00pm la duela verá este duelo lleno de talento por ambos bandos con LeBron James y James Harden como estandartes.

Milwaukee Bucks vs Dallas Mavericks: Giannis Antetokounmpo 2 veces MVP de la liga tendrá enfrente a un jugador que se roba los reflectores a cada oportunidad en Luka Doncic, gran partido con jóvenes será el 15 de enero a las 8:30pm.

LA Lakers vs Golden State Warriors: LeBron James en contra de Stephen Curry en un duelo entre serios contendientes al campeonato y a reclamar su corona. El 18 enero a las 9:00pm será el partido del 2021.

Ronda de Comodines: El 9 y 10 de enero se disputarán los duelos de comodines para definir a los candidatos que estarán en la ronda divisional de la NFL. Los duelos están aún por definirse al igual que los horarios.

Ronda Divisional: Más cercano al Super Bowl, la ronda divisional enfrentará a lo mejor de la AFC y la NFC el 16 y 17 de enero con miras al juego de conferencia.

Ronda de Conferencia: El 24 de enero conoceremos a los que irán al Super Bowl a disputar el título Vince Lombardi. Los 2 mejores equipos de la conferencia Americana y la Nacional se enfrentarán entre sí.

Campeonato Nacional: La “tazoniza” terminará con el campeonato nacional el 11 de enero desde el estado de Florida. Alabama, Notre Dame, Clemson y Ohio State serán los contendientes que lucharán por la gloria colegial.

𝘼𝙧𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙧𝙚𝙖𝙙𝙮 𝙛𝙤𝙧 𝙞𝙩?

The slate for the 2020-21 New Year's Six and Playoff Semifinals kicks off tomorrow!

It all leads to #2021Miami for the #NationalChampionship on January 11! 🏈🏆#CFBPlayoff pic.twitter.com/zXY9U1GTVA

— College Football Playoff (@CFBPlayoff) December 29, 2020