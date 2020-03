Los estadios del planeta entero se encuentran en silencio. Los atletas se encuentran en cuarentena, los eventos se están cancelando por montones, los periodistas buscan sacar notas de las piedras y los fans sufrimos en silencio: actualizando nuestras redes sociales con la esperanza de encontrarnos con alguna buena noticia de nuestros equipos favoritos. La realidad es que el mundo del deporte se encuentra prácticamente paralizado por la emergencia internacional del coronavirus… y no vamos a mentir, se siente regacho.

Sí, sabemos que hay cosas mucho más importantes para ocupar nuestra atención —como las medidas de seguridad o el avance de la pandemia— pero a veces, pocas cosas son mejores que destapar tu bebida de preferencia y sentarte frente al monitor a disfrutar de un buen rato de sana competencia.

Nomás para hacer un resumen: ya se canceló el futbol europeo y las ligas pamboleras mexicanas. Tampoco hay carreras de Fórmula 1 y nos tuvimos que despedir de la temporada de la NBA. Las Ligas Mayores se suspendieron cuando todavía ni siquiera empezaba lo bueno. La NFL apenas está prendiendo la estufa y ya nos cancelaron todo tipo de campeonatos internacionales de decenas de disciplinas distintas.

Sin embargo, no todo está perdido: después de una extraña búsqueda, nos dimos a la tarea de encontrar 6 competencias deportivas que siguen activas pese a la emergencia del coronavirus y las puedes disfrutar.

El torneo más importante de ajedrez

Sí, está bien raro… pero de verdad es importante. En estos momentos —hasta el 4 de abril—, se está llevando a cabo el Torneo de Candidatos de la Federación Internacional de Ajedrez. Esta competencia es brutal: ocho de los mejores ajedrecistas del mundo se están enfrascando en épicas batallas desde Ekaterimburgo en Rusia. Eso sí, no se dan la mano por el coronavirus.

El ganador podrá retar directamente al noruego Magnus Carlsen, en busca de arrebatarle la corona de campeón del mundo.

Sigue la Liga de Futbol Australiano (AFL)

No nos preguntes cómo llegamos aquí, pero mira que se ve entretenido. La Liga de Futbol Australiano es un extraño experimento del cono sur. Los puntos se anotan pateando una pelota entre los postes… pero el balón es como el de Americano y hay pases frontales con las manos. ¿Un detalle? Es conocido por su juego rudo, así que los golpazos se ponen a la orden del día.

La temporada acaba de empezar el 19 de marzo y los partidos se juegan a puerta cerrada por la amenaza de coronavirus. No vas a conocer a ningún equipo, pero después de unas jornadas seguro agarras un favorito.

Sabes que quieres: Échate un clavado a los Esports

A falta de estadios y abusando de tu conexión a internet, puedes aprovechar esta falta de deportes para acercarte al fenómeno mundial en el que se han convertido los Esports. Durante estas épocas de cuarentena por coronavirus, échate un clavado a los juegos profesionales de League of Legends que se estarán transmitiendo prácticamente todos los días. Además no vas a estar solo, todos los partidos se pueden ver en salas de chat junto a millones de espectadores.

¿Qué puedes ver? Pues —en el caso de League of Legends— estárá la Liga Latinoamericana a todo vapor y también se esperan varios partidazos en la Championship Series, la máxima competencia del continente.

Let’s Get Ready to Rumble!

¿Te sonaron esas palabras? Si las conoces no necesitas que te lo recordemos, pero aprovechamos para contárselo a todos los demás: Wrestlemania 36 se llevará a cabo en dos semanas. El evento más espectacular de la luche libre gringa no tendrá público presente —porque coronavirus— pero se espera que sea en dos locaciones distintas y sea presentado por Rob Gronkowski, el exjugador de los New England Patriots.

Esta épica lucha de la WWE será el próximo 4 y 5 de abril, pero lo más posible es que tengas que pagar para verlas en streaming.

Y por si extrañas el futbol…

Resulta que un montón de equipos de futbol en Europa se pusieron de acuerdo para organizar un gigantesco torneo de FIFA 20. Todo empezó como una iniciativa fue del club británico Leyton Orient, pero se convirtió en un fenómeno global que lleva más de 800 mil pesos recaudados para ayudar a la emergencia del coronavirus.

En este torneo de FIFA participaran 128 clubes —desde el Manchester City hasta el Ajax— y los cates virtuales empiezan el domingo 22 de marzo.

¿Cuentan deportes con animales?

¿Conocen la carrera llamada Iditarod? Es una competencia histórica en la que, durante cerca de un mes, compiten trineos de perros recorriendo más de mil 500 kilómetros en las heladas tundras de Alaska. En marzo de este año se está llevando a cabo y puedes ver en streaming los bellos paisajes desde su página… porque no creo que quieran irse a dar una vuelta.

Honestidad: El ganador de la Iditarod 2020 ya se decidió, pero todavía faltan casi 15 trineos por llegar a la meta. Échele un ojo a esta carrera que termina el próximo 31 de marzo y de paso date una vuelta a la sección de cuidados veterinarios.