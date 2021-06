Derek Chauvin pasará 22 años en prisión por el homicidio de George Floyd

Después de poco más de dos meses que lo declararon culpable, finalmente este viernes 25 de junio el juez del caso condenó al expolicía de Minneapolis, Derek Chauvin, a 22 años y medio de prisión (270 meses) por el homicidio de George Floyd en mayo del 2020. Por el tiempo que lleva detenido, técnicamente ya lleva 199 días cumplidos de su sentencia.

El juez explicó que esta condena se basa en el abuso de su posición, confianza y autoridad, además de la “crueldad particular” mostrada hacia Floyd.

Durante la audiencia y por primera vez desde que fue detenido, Chauvin habló para dirigirse a la familia de Floyd y les dio su “más sentido pésame”. Además de que les informó que en el futuro habría “más información” que esperaba les diera más tranquilidad.

Derek Chauvin says in brief statement before sentencing: “I do want to give my condolences to the Floyd family. There’s going to be some other information in the future that would be of interest, and I hope things will give you some peace of mind.” https://t.co/1pe5DBkZ8g pic.twitter.com/bhiAlHYoML

— CBS News (@CBSNews) June 25, 2021