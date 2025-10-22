Lo que necesitas saber: PEMEX ya reparó la fuga y echará a trabajar el oleoducto. Hasta el momento ha recuperado 180 mil litros de hidrocarburo.

Ante el desastre ambiental, PEMEX no ha tenido de otra que aceptar el derrame de hidrocarburos, asegurando que ya se colocaron barreras para evitar que la fuga afecte de mayor manera al río Pantepec, pero…

Derrame en río Pantepec / Captura de pantalla

PEMEX confirma fuga en río Pantepec

Luego de difundirse en redes imágenes del daño ocasionado al río Pantepec, el cual se derivada de la cuenca del río Tuxpan, PEMEX publicó un comunicado en el que anuncia que ya se desplegaron más de 600 elementos para comenzar con las labores de limpieza.

En su comunicado, PEMEX indica que la fuga de hidrocarburos se dio en el oleoducto de 30” Poza Rica – Madero, pero ya se realizan las acciones para contenerla. No se menciona cuál es la gravedad de la situación, pero en diversos medios se asegura que ya fueron dañaron 8 kilómetros del río.

“Hasta el momento se han recuperado más de 180 mil litros de hidrocarburo”, presume PEMEX en el comunicado en el que señala que ya fue colocada una barrera oleofílica y ocho barreras contiguas en los brazos del río Tuxpan, con lo que se evitará la dispersión del material.

Fuga fue resultado de las lluvias que afectaron Veracruz

De acuerdo con Proceso, la fuga se dio como consecuencia de los daños que provocaron las lluvias en la región norte de Veracruz. Y, aunque ya se colocaron barreras para evitar que la contaminación se expanda, pobladores advirtieron que el crudo alcanzó las bombas que abastecen de agua a Tuxpan.

Derrame en río Pantepec / Captura de pantalla

De eso no habla PEMEX en su comunicado… pero sí dice que, entre Guardia Nacional, Marina y personal del municipio y estatal, se mandaron más de 600 elementos para la atención del “evento”.

Y ya. Oficialmente se desconoce el impacto que el derrame de hidrocarburo tendrá en el río Pantepec y en los pobladores de sus alrededores. Ahhh, pero ya se confirmó que la fuga fue arreglada y que el oleoducto ya regresó a sus operaciones.