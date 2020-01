Elementos de la SSC-CDMX realizan operativo por amenaza de bomba en Parque Delta

Lunes, regreso a las actividades laborales de varios capitalinos y mexiquenses y esto ha sucedido en la alcaldía Benito Juárez: binomios caninos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y los equipos de emergencia llegaron a Parque Delta —ubicado en la colonia Narvarte— para atender el reporte de una presunta amenaza de bomba en el centro comercial.

De acuerdo con medios, las autoridades CDMX respondieron al reporte de la presunta amenaza con el cierre del estacionamiento de Parque Delta. Los trabajos se llevaron a cabo por la búsqueda de cualquier aparato explosivo y para descartar posibles riesgos para los usuarios y transeúntes. El operativo se registró alrededor de las 13:00 horas.

En los primeros minutos del operativo, se reportó el desalojo del centro comercial. No obstante, de acuerdo con Telediario Mx, los comerciantes y usuarios NO fueron desalojados, ya que el operativo no lo requirió.

Por una supuesta amenaza de bomba se registra una intensa movilización policíaca en Parque Delta en la colonia Narvarte, Benito Juárez, CDMX. Vía @heraldodemexico pic.twitter.com/GD1XHzTnq5 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 6, 2020

En redes sociales, las imágenes y videos del operativo de la SSC-CDMX —que como mencionamos, la SSC-CDMX respondió al reporte de una amenaza de bomba al interior de Parque Delta.

REPORTE | Desalojan Parque Delta por presunta amenaza de artefacto explosivo ➡️ https://t.co/w4TUO3NcWK Por: @sandovalvictor pic.twitter.com/JvLxB7ipfs — W Radio México (@WRADIOMexico) January 6, 2020

**Información en desarrollo.

**Foto de portada: especial.