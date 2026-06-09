Lo que necesitas saber: La pareja estadounidense se mudó a México en octubre de 2025 y desde entonces había tenido una vida tranquila hasta su desaparición, el pasado 20 de mayo.

Seguramente ya escucharon en redes sociales sobre el caso de Guillermo Jafett Hidalgo y Zafar Padamsee Mawani, pareja estadounidense que desde el pasado 20 de mayo desapareció sin dejar rastro.

Desaparición Jafett Hidalgo Zafar Padamsee // Foto: Redes sociales.

¿Qué se sabe de la desaparición de Jafett Hidalgo y Zafar Padamsee?

Vamos por poco a poco. Guillermo Jafett Hidalgo y Zafar Padamsee Mawani son una pareja estadounidense que se mudó a México en octubre de 2025 para cuidar a la madre de Zafar, quien padece Alzheimer.

Desde entonces habían tenido una vida tranquila e incluso ambos analizaban inversiones para poder vivir de manera permanente en el país.

Pero todo cambió el pasado 20 de mayo. Ese día salieron de su domicilio para reunirse con supuestos contratistas que les ayudarían a instalar un elevador de silla de ruedas.

Durante el encuentro, Jafett habría compartido su ubicación con un conocido, lo que han considerado como una señal de que algo no andaba bien. Su última conexión registrada en WhatsApp habría sido a las 18:20 horas de ese mismo día.

Desaparición Jafett Hidalgo Zafar Padamsee // Foto: Redes sociales.

¿Qué han dicho las autoridades al respecto?

Eso fue lo último que se supo de ellos, pues ambos desaparecieron sin dejar rastro. Aunque en días posteriores, familiares detectaron algunos movimientos extraños en las cuentas bancarias de ambos, incluidas transferencias y retiros.

Hasta el momento, la Fiscalía de la Ciudad de México continúa con la investigación iniciada el 23 de mayo… fecha en la que se emitieron las alertas de búsqueda de Jafett y Zafar.

Aunque, como en muchos otros casos, familiares y amigos de la pareja han exigido más apoyo e información, pues supuestamente no se les ha proporcionado todo sobre el avance del caso.