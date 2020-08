“Extremadamente grave”: Se descarrila tren en Aberdeenshire, Escocia

Un “incidente extremadamente grave”, de acuerdo con la primera ministra Nicola Sturgeon, sucedió en el norte de Escocia cuando un tren se descarriló tras las fuertes lluvias que se han registrado en estos días y que provocaron el deslizamiento de tierra —en esta temporada las tormentas eléctricas y lluvias han causado inundaciones y hasta la interrupción del servicio de transporte en algunas zonas de esta nación.

El accidente sucedió en Aberdeenshire, Escocia, y hasta el momento las autoridades no han precisado el número de personas heridas —aunque Nicola Sturgeon se refirió a este como un hecho de extrema gravedad.

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI — Chris Harvey (@ChristopherHarv) August 12, 2020

Se descarrila tren en Escocia

De acuerdo con información de la Policía de Transporte (BTP), el accidente sucedió en la línea de Stonehaven. En redes ya se compartieron algunos videos y fotos del momento en que el tren descarrila en Aberdeenshire —lo que ha hecho que este accidente se colocara en tendencia.

Mientras esto sucedía, la primera ministra de Escocia expresó su apoyo para las personas heridas: “Recibí un informe inicial de Network Rail y los servicios de emergencia me mantienen actualizada. Todos mis pensamientos están con los involucrados“.

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 12, 2020

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson secundó este mensaje:

“Me entristece saber que se ha producido un incidente muy grave en Aberdeenshire y mis pensamientos están con todos los afectados. Mi agradecimiento para los servicios de emergencia”.

I am saddened to learn of the very serious incident in Aberdeenshire and my thoughts are with all of those affected. My thanks to the emergency services at the scene. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 12, 2020

Por lo pronto, medios internacionales manejan que en este tren iban a bordo 12 personas: seis pasajeros y seis trabajadores.