Este domingo 28 de diciembre, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec registró el descarrilamiento de un tren sobre la Línea Z en el que viajaban más de 240 pasajeros.

Descarrilamiento Tren Interoceanico / Captura de pantalla (video UNO TV)

Inicialmente se dijo que fueron 15 lesionados, luego 20… ahora se confirma que fue una tragedia mayor

A la 18:00 horas del 28 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum actualizó la información y ésta ofrece el panorama de una verdadera tragedia: en realidad hay 98 personas lesionadas (cinco de ellas de gravedad) y 13 personas perdieron la vida.

“He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar”, señaló la presidenta Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum en conferencia // YouTube: @ClaudiaSheinbaumP (captura de pantalla)

De acuerdo con la Secretaría de Marina, en el evento del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec se presentó descarriló la maquina principal. Esto fue en la ruta de Salina Cruz a Coatzacoalcos.

Para dimensionar lo ocurrido, basta saber que la presidenta ordenó el despliegue de elementos de 15 instituciones, entre ellas, la SEDENA, la SEMAR, la Guardia Nacional, el cuerpo de bomberos, policía estatal y local, así como una representación de la Secretaría de Gobernación.

Gobernación comparte lista de personas lesionadas

Al filo de la medianoche del día del accidente, la Secretaría de Gobernación compartió en redes la lista de personas lesionadas en el descarrilamiento del tren interoceánico.

Aunque se dijo que eran 98 las personas que sufrieron algún tipo de lesión, en la lista de SEGOB sólo aparecen 70, quizás por tratarse únicamente de las personas que necesitaron hospitalización.

Los lesionados fueron distribuidos en cinco hospitales: en el de Juchitán, en el hospital general de Salina Cruz, hospital de Ixtepec, el de Matías Romero y en el de Tehuantepec.

Así lo informó Claudia Sheinbaum inicialmente

Alrededor de una hora después de lo ocurrido, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió los primeros reportes del tren Interoceánico. Lo hizo por medio de redes sociales, en donde detalló que el transporte sufrió el accidente en el tramo de Asunción Ixtaltepec.

“Se instaló de manera inmediata un módulo operativo de atención a la emergencia, en un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal e instituciones federales, con el objetivo de atender de manera oportuna la emergencia y salvaguarse”, explicó Sheinbaum.

Descarrilamiento Tren Interoceanico / Captura de pantalla (video UNO TV)

“De manera preliminar, se reportan 15 personas lesionadas, quienes fueron atendidas de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizadas para su valoración médica correspondiente”, informó la presidenta.

“El Gobierno del Estado reafirma su respaldo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias, y mantiene el seguimiento permanente, en coordinación con las autoridades federales y municipales, hasta la atención integral de la situación. Seguiremos informando.

FGR abre carpeta de investigación

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó en redes que ya se abrió una investigación para determinar las causas de lo sucedido con el Tren Interoceánico.

“Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la AIC se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas. Seguiremos informando”, señaló Godoy en mensaje en redes.

Ernestina Godoy / Foto: @ErnestinaGodoy_

Un nuevo incidente ferroviario se registró en México. Esta vez, el Tren Interoceánico se descarriló a la altura de Niazada, Oaxaca, sobre la Línea Z.

De acuerdo con el primer reporte que ofreció la Secretaría de Marina, en el tren viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.

“Desde el primer momento, se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente”, compartieron.