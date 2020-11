A lo Chapo Guzmán: Descubren túnel debajo de empresa de valores en Celaya

Recientemente, en el municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato, encontraron un túnel que termina debajo de la empresa de valores SEPSA. Sí, se cree que se construyó para intentar robar la bóveda de la compañía, donde se almacena una gran cantidad de dinero en efectivo.

¿Cómo encontraron este túnel en Celaya?

Esta noticia comenzó a difundirse gracias a las redes sociales, donde empezaron a circular videos y fotografías de la estructura del túnel. Además, por estos mismos medios, se dio a conocer que éste tiene una longitud de 112 metros, así como 1.2 metros de ancho y 1.7 metros de altura.

Incluso se sabe que la construcción comenzó en un inmueble ubicado en la colonia Renacimiento, en Celaya. Sin embargo, el presunto robo no se llegó a realizar porque se interrumpió la madrugada de este lunes, cuando, según Reforma, el túnel se descubrió gracias a que la alarma sísmica se activó con el movimiento, por lo que los vigilantes de la empresa llamaron a las autoridades locales.

¿Qué declaran las autoridades por este túnel?

De acuerdo con el periódico La Jornada, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no ha proporcionado gran información al respecto, solamente indicó, por medio de su área de comunicación social, que existe ya una carpeta de investigación; ni esta dependencia, ni la Secretaría de Seguridad de Celaya han detallado si existen personas detenidas por este hecho.

Un grupo de delincuentes construyó un túnel e intentó robar las instalaciones de la empresa de valores @SEPSACV en #Celaya, #Guanajuato pero no lo lograron gracias a una placa de acero en el concreto. @Reporte_Indigo @CapitalMexico @EfektoTv pic.twitter.com/uVvgsmq99s — Guillermo Espinosa (@Guiesga) November 18, 2020

Por otra parte, el director de Protección Civil local, Ramón Ortíz Oropeza, informó que no se llevara a cabo un estudio de riesgo en la zona, a pesar de que el túnel pasa por debajo de varios domicilios de la colonia Renacimiento.

De acuerdo con La Jornada, el funcionario declaró: “Nosotros no estamos involucrados en esa situación, no se nos ha solicitado el apoyo”. Además, agregó que no tiene personal que haga estudios de mecánica de suelos.

*Con información de La Jornada y Reforma