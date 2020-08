Ah, caray: Descuentan sueldo a maestros para supuestas fundaciones sin avisarles

El pasado 3 de agosto, maestros de cuatro estados del país sufrieron un descuento a su sueldo de 320 pesos. Sí, este dinero se les retiró directamente de sus cuentas bancarias para dos supuestas fundaciones, aunque al parecer estas organizaciones no están autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Qué es lo que le pasó a estos maestros?

De acuerdo con denuncias de docentes y secciones del SNTE de Puebla, Jalisco, Sonora y Sinaloa, el 3 de agosto sufrieron un descuento a su pago de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), en los bancos Banamex, Santander, HSBC y Bancomer.

Cuando los maestros revisaron los comprobantes de descuento, se percataron que el descuento se dirigió a la Fundación Humanitaria México Incluyente y a Fundación Humanitaria México Leyenda, para un supuesto apoyo a niños de escasos recursos, para menores con cáncer y que las reducciones a sus sueldos eran indefinidas.

¿Fundaciones fantasma?

Lo más sospechoso es que estas organizaciones, de acuerdo a Animal Político, no están autorizadas ante el SAT, con lo que no emitirían recibos deducibles de impuestos. Además, tampoco están autorizadas por el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, con lo que se comprobaría que no están constituidas legalmente.

Sin embargo, al buscar un RFC que aparece en uno de los comprobantes de descuento, el FHM1702026B6; éste sí aparece registrado en el sistema del SAT, pero no da mayor información de la organización.

¿Qué ocurrió después?

Luego de que los maestros expusieran este caso y se manifestaran para que se les diera una explicación, el 5 de agosto apareció en sus cuentas bancarias el reembolso de este descuento. Al respecto, Alejandro Ariza, secretario general de la sección 23 del SNTE, comentó que tuvo una reunión con directivos de Grupo Santander y acordaron que se reintegraría lo reducido.

“Me permito expresarles mi total desacuerdo en relación al descuento que aplicó la institución bancaria Santander, con relación a un donativo para la Fundación Humanitaria México Incluyente, es totalmente irregular, ya que ningún trabajador autorizó este donativo”, señaló por medio de un comunicado.

¿Qué declaró la SEP ante este descuento irregular a los maestros?

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma indicó durante su conferencia de este miércoles, que el descuento a los docentes no fue ordenado por la dependencia federal.

“Nosotros pagamos al magisterio federal a través del FONE, en donde jamás se ha hecho descuento alguno indebido, y si hay algún descuento indebido, que por favor nos lo hagan saber para investigar a fondo sobre el tema”, señaló el funcionario.

Educación y Bienestar para el pueblo de México | 5 de agosto de 2020 https://t.co/TQBiUHohsE — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 5, 2020

*A partir del minuto 29:30 se puede ver la declaración de Esteban Moctezuma

También la Secretaría de Educación y Cultura de Sinaloa habló al respecto, indicando que el departamento jurídico presentaría una denuncia ante estos descuentos a los maestros porque no autorizarán estas reducciones a los sueldos sin el consentimiento de los docentes.

Finalmente, el SNTE hizo público un reclamo a todas las instituciones bancarias que sin el consentimientos de los maestros, llevaron a cabo descuentos a la nómina del personal educativo, exigiendo, además, la devolución de ese dinero.

🔴 #URGENTE 🔴 Expresa el #SNTE un enérgico reclamo a instituciones bancarias que, sin consentimiento, realizaron descuentos a la nómina de maestros 👉Exige inmediata restitución de esos recursos. Para quienes tienen cuenta @SantanderMx comunicarse al Tel. 5551694300, opción 3 — Snte Nacional (@SnteNacional) August 5, 2020

*Con información de Animal Político