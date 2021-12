Estos son los deseos de AMLO para el 2022 (no se vale copiar)

¿Listos para la tradición de las 12 uvas? Bueno, no nomás es cosa de atragantarse en tiempo récord, sino también de tener en mente los deseos para el próximo año. Algunos dicen “propósitos”… pero AMLO se fue por lo que le quiere pedir al “baby 2022” y así lo compartió.

En la última mañanera del año (realizada ayer, 30 de diciembre), AMLO respondió la duda que tenían miles de mexicanos: ¿cuáles deseos tiene el presidente para el 2021? Son tres… los cuales muchos seguro comparten… pero, lamentablemente, en este momento parecen difíciles de realizar.

“Un deseo es que se termine la pandemia”, comentó el presidente. “Que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia que no se sigan enfermando que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida seres humanos mexicanos y de otros países del mundo”.

Ahwwwww… qué monito.

Luego, como copiándole el discurso Nuestra Belleza México, AMLO reveló que también desea que “continúe la fortaleza cultural de México”… ¿y eso pa’ qué?, preguntarán. Bueno, según el mandatario, eso es lo que “nos ha salvado de varias calamidades”.

“La grandeza cultural que no olvidemos de dónde venimos que somos herederos de grandes civilizaciones y que eso es lo que nos da fortaleza e identidad, que no reneguemos de nuestro origen”.

Por último y para no salirse del guion que ha llevado durante su sexenio, AMLO deseó que el nuevo año traiga menos pobres… “Buuuueeeeeno, ese deseo con pandemia, inflación y desempleo podría cumplírsele”, dirán sus críticos en redes… pero el presidente quiere que se acaben por la vía que muchos quisiéramos: aplicando políticas que hagan que no falte alimentación y satisfactores básicos.

Ahhh, ya como pilón, el buen AMLO también pidió estudios y salud para todos… y vivienda y trabajo que proporcione “el ingreso que alcance para lo indispensable, para lo necesario, para lo básico y que todos seamos felices”.

Como se anunció hace unos días, AMLO se tomará todo el fin de semana para echar la fiesta. Según se prevé, pasará el año nuevo en Palenque, Chiapas con su familia. Se cargará de pavo, sidra, ensalada de manzana y todo lo necesario para regresar a la chamba el 3 de enero, cuando dará la primera mañanera del 2022.

Por cierto, el changarro se lo dejará encargado al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.