Lo que necesitas saber: Aunque en redes se difunde la realización de una nueva marcha de la "Generación Z", algunos de los difusores de la primera han dicho que no han condiciones... pero a ver...

“Por primera vez, una ruta distinta”, indica la secretaría de Defensa al dar a conocer cómo estará el desfile conmemorativo del 20 de noviembre, Día de la Revolución.

¿Cuál será la ruta del desfile del 20 de noviembre en CDMX?

De acuerdo con la SEDENA (ahora sólo llamada oficialmente “Defensa”), el desfile del 20 de noviembre comenzará a las 10:00, teniendo como punto de partida el zócalo de la CDMX.

En las ediciones pasadas, el desfile concluía en el Campo Militar Marte. Sin embargo, esta ocasión se decidió que el asunto terminará en el monumento a la Revolución. “ Por primera vez será una ruta distinta, por lo que te invitamos a consultar el trayecto, para que elijas el mejor lugar”.

En el mensaje de Defensa, no se indica la razón por la que este año se decidió acortar el desfile. Sin embargo, la decisión coincide con la nueva marcha anunciada por la llamada Generación Z, la cual se prevé iniciará alrededor de las 11:00 horas.

Nueva marcha de “Generación Z” es para exigir liberación de detenidos

“Nuestras manifestaciones serán en un tono pacífico y de diálogo. En caso de que no acceda a la liberación de los nuestros, escalaremos el tono de la manifestación”, se indica en uno de los mensajes en los que se advierte de la nueva manifestación.

Por el momento no hay ruta oficial de esta nueva marcha, sin embargo, se indica que seguiría el mismo recorrido de la marcha del 15 de noviembre: saliendo del Ángel de la Independencia, para llegar al Zócalo.

Esta nueva marcha es convocada para exigir la liberación de los detenidos durante la marcha del pasado 15 de noviembre, algunos de los cuales están acusados de intento de homicidio, debido a las agresiones cometidas en contra de policías.