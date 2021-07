Se desploma edificio en Washington; reportan una persona atrapada y varias heridas

Reportan que la tarde de este 1º de julio se desplomó un edificio en Washington D.C, por lo que indicaron que había una persona atrapada y varias heridas. Sí, indican que este inmueble de cinco pisos estaba parcialmente construido y se derrumbó durante una tormenta en esta parte de Estados Unidos.

De acuerdo con información de Reuters, este jueves se desplomó un edificio de cinco pisos que aún no terminaba de construirse, justo mientras se daba una tormenta en Washington. Por este accidente, llegaron varios equipos de búsqueda y rescate para intentar rescatar a una personas atrapada.

Mientras tanto, el subjefe de DC Fire y EMS, John Donnelly, informó que retiraron de los escombros a otros cuatro trabajadores de la construcción de este edificio que se vino abajo cerca de las 15:30 horas (tiempo local).

Luego trasladaron a estos obreros a un hospital local, quienes presentaban lesiones no graves ni que ponían en peligro su vida. Cabe señalar que el accidente sucedió a unos ocho kilómetros al norte, más o menos, del edificio del Capitolio.

Update building collapse 900 block Kennedy St NW. #DCsBravest are engaged in active rescue effort to reach and removed 1 trapped worker. We have removed several other workers who were injured & evacuated 2 adjacent homes. pic.twitter.com/qCRvLrgmR7

— DC Fire and EMS (@dcfireems) July 1, 2021