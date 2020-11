Congreso de Perú avala destitución de presidente Vizcarra por actos de corrupción

Si algo como lo que se le aplicó al presidente de Perú, Martín Vizcarra, se hiciera en México, ¿cuántos presidentes y funcionarios ya se hubieran quedado sin chamba? No echen cuentas, porque van a salir deprimidos…

Pero bueno. Primero lo primero: ¿Por qué destituyeron al mandatario peruano? Pues, de acuerdo con medios internacionales, Martín Vizcarra fue removido de su cargo como presidente de Perú por un caso de corrupción que arrastraba desde su época como gobernador de Moquegua.

Según indica El País, el Congreso de Perú destituyó al presidente, luego que dos tercios del total de legisladores votaron a favor de una moción de censura por “incapacidad moral permanente”. Con esto, Vizcarra queda fuera del gobierno a solo dos años y ocho meses de haber llegado al cargo.

Lo de ayer no fue el primer intento para destituir a Vizcarra. Previamente, se trató de bajar al presidente por una acusación de tráfico de influencias. Ésa no pegó, pero al parecer se encontraron elementos suficientes para ahora sí hacerlo, con base en una investigación que se le hace al ahora exmandatario por una supuesta recepción de sobornos a cambio de conceder contratos de obras públicas durante su administración en Moquegua, esto durante 2013 y 2014.

Seeeeeee, algo con lo que México y varios países de Latinoamérica están muy familiarizados, gracias a las movidas de Odebrecht…

“Me voy con la conciencia tranquila”, asegura Vizcarra

Tras darse a conocer la destitución del presidente, varias personas salieron a manifestarse en contra en la Plaza de Armas de Lima, en respuesta a la convocatoria hecha por el líder del Partido Morado, Julio Guzmán.

Evidentemente, Guzmán y su bancada votaron en contra de la salida de Vizcarra. De acuerdo con el legislador, un gran porcentaje de peruanos apoyaban la idea de que las investigaciones contra el presidente siguieran, pero que éste terminara con su mandato, el cual estaba programado para llegar a su fin en julio del próximo año.

“Me voy con la conciencia tranquila, la frente en alto y el deber cumplido. Hasta otra oportunidad”, señaló Vizcarra en sus redes sociales, luego de conocer la decisión del Congreso. Y listo, aunque no está de acuerdo con la decisión, no dio muestras de querer emprender una acción legal para mantenerse en el cargo.

“La historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma”, declaró Vizcarra horas después de decidirse su destitución… y bueno, cabe señalar que varios de los legisladores que promovieron la salida del presidente están bajo investigación por lavado de dinero, corrupción y otras linduras.