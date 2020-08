Este fin de semana se dio a conocer una situación que generó una enorme indignación entre la sociedad. Un Juez decidió no vincular a proceso a un funcionario de Puerto Vallarta acusado de abusar de una niña de 10 años, luego de ser encontrado con la menor desnuda en su auto. El caso salió a la luz el pasado 30 de julio cuando se informó que el funcionario ya se encontraba detenido.

Luis Alonso “N”, identificado como el jefe de Recursos Humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, no fue vinculado a proceso tras una audiencia celebrada el pasado viernes 14 de agosto. Y aunque eso no significa que quedó en libertad ese día, todo indicaba que no pisaría la cárcel por su presunto abuso sexual contra la menor de edad.

La Fiscalía de Jalisco emitió un boletín de prensa horas más tarde para indicar que apelaría la decisión del juez. “…esta decisión violenta los derechos de la víctima dado que vulnera el principio de máxima protección y el interés superior de la menor de 10 años de edad, dejando además de lado la perspectiva de género”, señaló la dependencia.

📢 #Boletín | Apelará Fiscalía de Jalisco decisión de juez de no vincular a proceso a ex funcionario municipal en Puerto Vallarta por el delito de corrupción de menores pic.twitter.com/rObX67puo1 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 15, 2020

Funcionario de Puerto Vallarta sigue en la cárcel y el Juez fue destituido: Enrique Alfaro

Pero ante toda esta información, y los rumores de que había quedado en libertad, el Gobernador de Jalisco aclaró la situación por medio de redes sociales. Enrique Alfaro afirmó que el funcionario de Puerto Vallarta continúa en la cárcel y también señaló que el Juez encargado del caso fue separado de su cargo.

“Ante los rumores de que un abusador de menores fue dejado en libertad en Puerto Vallarta, quiero aclarar que sigue en la cárcel por el delito de abuso sexual infantil”, escribió el gobernador Enrique Alfaro en Twitter. “El juez que decidió no vincular a proceso a este criminal por el delito de corrupción de menores ya fue separado del cargo y pagará las consecuencias de su inmoralidad”.

Ante los rumores de que un abusador de menores fue dejado en libertad en Puerto Vallarta, quiero aclarar que sigue en la cárcel por el delito de abuso sexual infantil. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 16, 2020

El juez que decidió no vincular a proceso a este criminal por el delito de corrupción de menores ya fue separado del cargo y pagará las consecuencias de su inmoralidad. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 16, 2020

Alfaro finalizó su mensaje en redes sociales asegurando que su Gobierno y la Fiscalía de Jalisco harán todo lo posible para que el presunto pederasta no quede en libertad.