Detectan primeros casos de COVID-19 y dengue simultáneo en Jalisco

La Secretaría de Salud de Jalisco dio a conocer que detectó en cinco personas los primeros casos de dengue y COVID-19 de manera simultánea, los cuales, además, no están relacionados entre sí.

¿Cómo se detectaron estos casos de dengue y COVID-19?

De acuerdo con la dependencia local, el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica buscó estos extraños casos de COVID-19 y dengue simultáneo a propósito por medio de sus distintas plataformas, logrando identificar hasta 636 casos sospechosos para el diagnóstico de estas enfermedades.

Al analizar cada uno de éstos, los especialistas sólo detectaron cinco casos positivos de ambas afecciones, confirmando que tanto el COVID-19 como el dengue se encontraban en estas personas.

¿Cuáles son estos casos positivos de dengue y coronavirus?

Según la Secretaría de Salud de Jalisco, las cinco personas infectadas por ambas enfermedades son hombres, de entre siete y 52 años de edad, y provenientes de los municipios de Jocotepec, Poncitlán, El Salto, Tlaquepaque y Guadalajara.

Por otra parte, la organización señala que el primer caso se dio en el mes de junio y los otros cuatro en julio. Además que sólo dos de los pacientes fueron hospitalizados y los otros tres tuvieron un tratamiento en sus casas. Sin embargo, sí se investiga el fallecimiento de uno de ellos.

¿Cuál fue el desarrollo de cada uno de estos casos?

El primer caso fue el de un niño de 7 años, del municipio de Jocotepec y quien ya fue dado de alta. El segundo caso es un hombre de 44 años de edad de El Salto y quien sí fue hospitalizado por dengue grave y COVID-19. Esta persona padecía diabetes y lamentablemente falleció.

El tercer caso es un joven de 29 años, del municipio de Poncitlán. Su diagnostico de COVID-19 y dengue no fue grave y por ello no fue hospitalizado. Mientras que el cuarto se trata de un hombre de 52 años, de San Pedro Tlaquepaque, con diagnostico de dengue no grave y posteriormente de coronavirus. Su tratamiento también fue desde casa.

Por último, el caso cinco se trató de un hombre de 38 años de edad de Guadalajara, con diagnostico de dengue no grave y también COVID-19. Tampoco fue hospitalizado y su tratamiento fue en casa.

La Secretaría de Salud del estado finalmente señala que cuatro de los pacientes ya se encuentran fuera de peligro y que enviarán a las autoridades federales los expedientes de estos cinco pacientes con ambas enfermedades por su relevancia epidemiológica.