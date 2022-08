Video muestra cómo reaccionó Murillo Karam al ser detenido en la CDMX

Qué tarde tan movidita nos regalaron las autoridades mexicanas durante el viernes 19 de agosto, pues ese día (entre varias cosas) se confirmó la detención de Jesús Murillo Karam, exprocurador señalado de ayudar a orquestar la “verdad histórica” sobre la desaparición de los los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

La noticia la confirmó la Fiscalía General de la República, quien no ha dado más información al respecto. Aunque claro, en las últimas horas han comenzado a aparecer varias fotos y videos que muestran el momento exacto de la detención de Murillo Karam.

Foto: Twitter

Muestran en un video el momento en el que Murillo Karam fue detenido

Y hay un clip en específico que además nos deja ver la reacción que el exprocurador tuvo luego de que lo interceptaran afuera de su casa, ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Migue Hidalgo, y donde no opuso resistencia alguna.

El video muestra que Jesús Murillo Karam pidió a los elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) que no cerrar la calle Montañas Calizas con tal de realizar la detención. Esto porque al parecer no quería que se parara el tráfico en la zona.

Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, fue detenido por el caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro.

Pidió a los elementos de la FGR que no hicieran un caos en el lugar

“Permítanme. Estamos parando el tráfico, si quieren me subo a la camioneta”, se escucha decir a Murillo Karam en el video donde las autoridades le informaron que primero le leerían sus derechos y después procederían a hacer la detención en la banqueta.

“Pero que no estorben, ¿no?”, pidió el exfuncionario que insistió no había necesidad de hacer un caos. Petición que apoyó una mujer que se encontraba en el lugar y la cual pidió a las autoridades pensar en los vecinos, pues Murillo Karam no se estaba oponiendo a la detención.

Va el video en cuestión:

#VIDEO Así fue el momento en que Murillo Karam fue detenido este viernes en Lomas de Chapultepec. El exprocurador no opuso resistencia y pidió a los agentes de la FGR no bloquear la calle para no afectar a sus vecinos: https://t.co/u4Sw6Ci7ay pic.twitter.com/5tgrXq6m4k — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) August 20, 2022

El exprocurador de la FGR es acusado de desaparición forzada y tortura

Actualmente a Jesús Murillo Karam –quien ya se encuentra en el Reclusorio Norte– lo acusan de los delitos de desaparición forzada y tortura en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Isidro Burgos” en Ayotzinapa, de la cual ofreció la “verdad histórica”.

Ante la presión por tener una respuesta de lo que ocurrió esa noche del 26 de septiembre de 2014, Murillo Karam dijo que los estudiantes de la normal rural fueron incinerados en el basurero de Cocula luego de ser capturados por la policía local y entregados a miembros del crimen organizado.

FOTO: BERNANDINO HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM

Murillo Karam quien en 2014 dio la llamada “Verdad histórica” sobre los 43 de Ayotzinapa

Los padres de los normalistas rechazaron en todo momento la versión brindada por el gobierno de Peña Nieto, y desde entonces comenzaron una lucha en la que hace poco pidieron a la administración de AMLO que se investigara a fondo lo ocurrido.

El presidente asignó el caso a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, quien en conjunto con expertos internacionales encontraron una serie de omisiones, abuso de poder, entorpecimiento de la búsqueda, así como obstáculos para el derecho a la verdad en este indignante hecho.

Foto: Cuartoscuro.

Además de él van por otras 83 personas ligadas a la desaparición de los estudiantes

Se determinó que en la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa participaron varias autoridades, así como policías y militares. Se manipularon pruebas e incluso torturaron a varios detenidos que abonaron a que varios de los detenidos por el caso no recibieran su castigo y quedaran en libertad.

En el caso de Jesús Murillo Karam, la FGR determinó que había pruebas suficientes para emitir una orden de arresto en su contra. Dos años antes el actual fiscal de la república, Alejandro Gertz Manero, lo señaló de “orquestar un engaño mediático masivo”.

Finalmente al exprocurdor lo detuvieron el 19 de agosto y seguramente deberá dar muchas explicaciones sobre el caso, algo que en su momento dijo estar cansado de hacer. Aunque no será el único, ya que la Fiscalía informó en un comunicado que se emitieron 83 órdenes de captura.

20 de ellas son para militares, y las otras para policías, funcionarios estatales y otros delincuentes relacionados con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.