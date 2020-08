Acusan detenciones arbitrarías y desapariciones durante manifestación feminista en Guanajuato

La tarde del pasado sábado 23 de agosto, centenares de mujeres salieron a las calles de León, Guanajuato, a exigir justicia para Evelyn, una chica que hace unos días denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte de elementos de la policía que la tocó por debajo de la falda y le hizo insinuaciones sexuales. El cuarto caso de acoso que la policía de dicho estado tiene en lo que va de 2020.

Sin embargo, la movilización feminista terminó con detenciones arbitrarías y varias mujeres desaparecidas, igualito al mismísimo estilo de la policía de Jalisco en la marcha por Giovanni López. Algo que comprueban varios videos difundidos en redes sociales, donde se observa a las autoridades hacer uso de la fuerza bruta contra varias mujeres y reporteras que cubrían la manifestación.

#León “¡Yo Soy reportera, no, no, me están agrediendo!” gritaban periodistas @hlsantillana agarró parejo en la manifestación que pedía #JusticiaParaEvelyn agredida sexualmente por policías @Mario_BravoA quien también agredió a la prensa, específicamente #MujeresReporteras pic.twitter.com/d0fKkQEEBV

— Antonieta Herrera R (@hera106) August 23, 2020