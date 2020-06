Reportan al primer detenido por la muerte de una elefante embarazada que comió una piña con explosivos

Esta semana se dio a conocer una triste que nos conmocionó a todos. Sí, hablamos de la historia de la elefante embarazada que murió en la India presuntamente por comer una piña con explosivos, lo que habría causado graves heridas en su mandíbula y posteriormente su muerte. Bueno, la búsqueda de justicia para esta elefante ya comenzó y se reporta que ya hay un hombre detenido por este terrible suceso.

De acuerdo con The Hindu, un hombre identificado como “Wilson” fue arrestado desde el pasado viernes como posible responsable de la muerte de la elefante embarazada. Además, K Raju, ministro de Kerala, informó que otros dos hombres fueron interrogados y se mantienen en calidad de sospechosos por el caso.

“Las acciones no se detendrán aquí ya que hay más personas involucradas. La policía y el departamento forestal están llevando a cabo una investigación efectiva (…) Haremos todo lo posible para llevar a los culpables ante la justicia“, expresó el Ministro.

