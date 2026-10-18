César Jáuregui Moreno, exfiscal del estado, fue detenido este sábado 17 de octubre por su presunta responsabilidad en el ingreso de funcionarios estadounidenses que participaron en operativos de seguridad sin autorización del Gobierno federal.

Lo que necesitas saber: Un accidente carretero reveló la participación de agentes de la CIA en operaciones de seguridad en Chihuahua. El percance dejó cuatro personas muertas, entre ellas dos funcionarios estadounidenses vinculados con la agencia de inteligencia.

El caso de los agentes de la CIA en Chihuahua sigue dando que hablar. Ahora, César Jáuregui Moreno, exfiscal del estado, fue detenido este sábado 17 de octubre por su presunta responsabilidad en el ingreso de funcionarios estadounidenses que participaron en operativos de seguridad sin autorización del Gobierno federal.

De acuerdo con la información disponible, elementos de la misma Fiscalía estatal que encabezó hasta abril lo arrestaron por el presunto ejercicio ilícito de atribuciones. Medios locales también reportaron la detención de integrantes de su equipo de seguridad.

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¿Qué tiene que ver el caso de la CIA con la política de Chihuahua?

Va el contexto. Un accidente carretero reveló la participación de agentes de la CIA en operaciones de seguridad en Chihuahua. El percance dejó cuatro personas muertas, entre ellas dos funcionarios estadounidenses vinculados con la agencia de inteligencia.

La presencia de estos agentes en territorio mexicano desató una polémica por su presunta participación en operativos sin autorización federal. En medio de las investigaciones, Jáuregui renunció a su cargo como fiscal para facilitar las indagatorias.

Pero el asunto no se queda únicamente en el terreno judicial. El exfuncionario también protagoniza un distanciamiento político con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ambos integrantes del PAN.

Aunque Jáuregui mantenía una relación cercana con la mandataria, las cosas cambiaron después de que ella respaldara a Marco Bonilla, actual alcalde de Chihuahua, como posible sucesor rumbo a las elecciones estatales de 2027.

La tensión volvió a hacerse evidente esta semana, cuando el exfiscal publicó un video para defender su gestión y lanzó mensajes que se interpretaron como indirectas hacia quienes buscan quedarse con el poder en el estado.

“Estoy firme, y nadie me va a hacer sentir fuera de lugar en mi propia casa”, expresó Jáuregui en la grabación.

Su detención suma un nuevo capítulo a un caso que mezcla una investigación por presuntas irregularidades, la presencia de agentes estadounidenses en México y las diferencias políticas dentro del PAN en Chihuahua.

FGR acusa a César Jáuregui de traición a la patria

La noche de ayer, 17 de octubre, el caso de César Jáuregui se encendió luego de que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, confirmara que la investigación apunta a que el exfiscal habría permitido que personas extranjeras participaran en acciones que solo corresponden a las autoridades mexicanas, además de actuar sin autorización del Gobierno federal.

Al respecto, Godoy mencionó que “la investigación determinó que César N. habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional”.

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Además, Godoy lo acusó de ocultar información a las autoridades federales, pues aseguró que tenía la obligación de informarles sobre el operativo. En cambio, afirmó que sí compartió información con personas extranjeras.

Y por si eso fuera poco, también cuestionó las acciones de las autoridades de Chihuahua, pues aseguró que, cuando realizaron el operativo en El Pinal, la Fiscalía local no había abierto ninguna carpeta de investigación.

Ante esto, la fiscal afirmó que “esto atenta contra la soberanía y la integridad de la nación al encontrarse expresamente prohibido por nuestra Constitución”.

Finalmente, Godoy mencionó que un juez federal autorizó la orden de aprehensión después de más de 100 actos de investigación. Sin embargo, la presunta responsabilidad de Jáuregui deberá determinarse durante el proceso judicial.