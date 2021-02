Fiscalía de CDMX detiene a #LordBanqueta… y después lo deja libre

Fue en junio de 2020 cuando en redes sociales comenzó a circular un video que mostraba cómo un hombre atacaba violentamente a una mujer y a un hombre de la tercera edad. Imágenes que fueron captadas en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX y que le dieron al agresor el apodo de #LordBanqueta.

Seguro recuerdan la grabación en cuestión. Ésta dejaba ver a una mujer que camina sobre una banqueta de la avenida Río Mixcoac, en la colonia Florida, y quien de repente es agredida por un sujeto que la azota violentamente contra la pared. Algo que también hace con un hombre de la tercera edad que interviene por la mujer.

Las imágenes mostradas en ese entonces causaron indignación entre usuarios de redes sociales, quienes exigieron a las autoridades que investigaran al hombre y lo detuvieran antes de que atacara a más gente. Total que a la Fiscalía de CDMX sólo le tomó un par de meses el atrapar a #LordBanqueta, para que al final lo dejaran ir. WTF?!

La tarde del jueves 25 de febrero policías de la alcaldía Álvaro Obregón detuvieron al apodado ‘Lord Banqueta’. Un sujeto ahora identificado como Victor “N”, alias ‘El Cholo’, quien pudo ser atrapado gracias a una denuncia ciudadana que lo señaló como el responsable del video difundido en junio del año pasado.

De acuerdo con El Universal, Victor “N” fue encontrado en la unidad Plateros donde consumía drogas y bebidas alcohólicas en plena vía pública. Por esa razón fue trasladado al Juzgado Cívico de la Álvaro Obregón por faltas a la Ley de Cultura Cívica de la capital.

La cosa acá es que a pesar de que ‘Lord Banqueta’ es señalado por agredir a vecinos de la zona de Plateros, la Fiscalía de CDMX no hizo nada para detenerlo.

Al menos así lo aseguró el periodista Carlos Jiménez, quien indicó que al final Victor “N” se fue como si nada gracias a que las autoridades no hicieron algo para acusarlo por las agresiones y sólo lo encerraron unas horas porque lo encontraron tomando en la calle. México mágico…

LIBRE

A pesar de q El Cholo GOLPEÓ así a un hombre de la 3ª edad, hace 9 meses, la @FiscaliaCDMX NO HIZO NADA para ACUSARLO y ENCERRARLO

Aunq @SSC_CDMX lo detuvo ayer, solo fue por una falta cívica.

El Mp de @AlcaldiaAO no tenia nada en su Vs

Lo arrestaron horas y se fue a casa. pic.twitter.com/5zpZTotv9Y

— Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 26, 2021