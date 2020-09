No le digan a Jesusa: Funcionaria en Puebla agradece la llegada de los españoles

El pasado 5 de septiembre, durante la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Indígena, la directora del Instituto Municipal de la Mujer de Huachinango, municipio de Puebla, se aventó una frase que la puso el ojo del huracán en redes sociales.

La funcionaria María Eugenia Espinoza Téllez celebró que los españoles hayan llegado a nuestro continente ya si que eso no hubiera ocurrido, no se habría dado el mestizaje. Afirmó que sin eso ella no estaría ahí, “ni nadie de nosotros”.

De nuestro inbox La directora del Instituto Municipal de la Mujer de Huauchinango #Puebla, dijo que “qué bueno que llegaron los españoles (…) porque nos permitieron el mestizaje”. Esto el pasado 5 de septiembre cuando se conmemoró el Día de la Mujer Indígena pic.twitter.com/UsnrURIiJn — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) September 11, 2020

¿Gracias por el mestizaje?

La titular del instituto afirmó que ese día para ella es un día de “reconciliación” y que también es un homenaje para todas aquellas mujeres que perdieron la vida cuando llegaron los españoles.

“Este día es en homenaje a todas aquellas mujeres que dejaron su vida cuando llegaron los españoles y que bueno que llegaron los españoles porque si no yo no estaría aquí y muchos de nosotros tampoco estaríamos aquí”, dijo.

Afirmó que no quiere honrar el dolor ni el sufrimiento sino la vida, “porque un hombre después de tantos meses de venir, sea cuales fueran las intenciones, los hombres que llegaron vinieron al mundo, nos permitieron el mestizaje y yo por lo menos de ahí vengo“.

Lógicamente en redes sociales las críticas no se hicieron esperar y los usuarios argumentaron que la funcionaria no tiene idea de lo que en verdad se conmemora ese día y que celebrar la llegada de los españoles no es algo que honre a la mujer indígena.