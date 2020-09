Policías disparan a afroamericano en Los Ángeles por una “infracción al andar en bici”

Un caso tras otro y los movimientos para exigir justicia suben de intensidad. El pasado lunes, 31 de agosto, por la tarde, dos oficiales de policía de Los Ángeles, California Estados Unidos, dispararon en contra de Dijon Kizzee, un joven de 29 años afroamericano.

De acuerdo con medios locales, el joven estaba en un semáforo y los oficiales afirman que al llamarlo por una supuesta violación “del código de bicicletas”, se escapó y en el camino dejó caer un paquete con ropa y pistola. Los oficiales dispararon y lo mataron.

Aún así, los policías esposaron su cuerpo sin vida y se quedó en la zona tirado por horas.

This is #DijonKizzee, 29 yrs old and shot and killed by LA Sheriffs after being stopped for a bike violation. Cops handcuffed his lifeless body. While police investigations can drag on for months/years, cops have already claimed he ran away, and dropped clothes and a gun. #BLM pic.twitter.com/pM6mQfWLeQ

— Kristen Clarke (@KristenClarkeJD) September 1, 2020