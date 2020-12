No es no: Dinamarca castigará el sexo sin consentimiento como violación

Apenas en septiembre pasado, el gobierno de Dinamarca se preparaba para discutir una ley que tipificaría cualquier relación sexual sin consentimiento explícito como un delito (el de violación). La noticia fue bien recibida por organizaciones civiles, pasó el tiempo y este jueves 17 de diciembre ya es un hecho.

En Dinamarca ya hay una ley que tipifica —califica— como violación cualquier tipo de relación sexual en el que no hubo un consentimiento entre la pareja.

📣👏 The Danish government has announced plans to reform sexual violence laws to make #consent rather than #violence the basis for determining rape. https://t.co/zRWkR2tArl

— Young Feminist Europe (@YoungFeministEU) September 8, 2020