Mundo enfermo y triste: Sacrificarán a dos millones de visones por brote de COVID-19 en Dinamarca

Aunque las autoridades sanitarias de Dinamarca aún no saben lo suficiente sobre el impacto de un brote de coronavirus en las granjas de visones —cómo surgió y cuál es el riesgo para la sociedad— ya ordenó el sacrificio de casi 2,5 millones de estos animales en la zona norte del país. ¿Por qué?

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Veterinaria de Dinamarca, se han registrado casos de COVID-19 en las granjas de visones —afectando principalmente a estos pequeños animales— y los contagios se han expandido hasta contabilizar 76 granjas con casos de coronavirus.

12 minkfarme er testet positive for #covid19dk siden i fredags. Fødevarestyrelsen er bekymret over udviklingen. Aflivning af mink med COVID-19 og raske mink i omegnen er nødvendig for at mindske risikoen for smittespredning til samfundet👉https://t.co/ivuV0XzXk6#dkpol pic.twitter.com/lZpd2HkK1j

— Fødevarestyrelsen (@Foedevare) October 12, 2020