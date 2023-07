Lo que necesitas saber: "Dios no existe" fue una polémica frase que puso Diego Rivera en uno de sus murales, pero lo que seguro no sabías es que no es de su autoría... Entonces, ¿de quién?

Seguro algunos de ustedes conocen esta historia y otros la habrán leído o escuchado en alguna parte, pero si ya no la recuerdan o de plano no se la saben, en Tragicomedias les contamos la historia detrás de la polémica frase “Dios no existe” que Diego Rivera escribió en uno de sus más famosos murales que pintó en la Ciudad de México.

¿Qué dice José Agustín?

En nuestra “biblia”, el volumen 1 de la trilogía “Tragicomedia mexicana”, José Agustín nos cuenta que en 1946, Diego Rivera “seguía abonando escándalos”, pues cuando le encargaron un mural para el entonces nuevo Hotel Del Prado, decidió escribir en él la frase “Dios no existe”.

Foto: Getty Images // Diego Rivera pintando.

Sí, la obra de la que estamos hablando es nada más y nada menos que “Sueño de una tarde dominical en la Alameda”, en la cual decidió colocar estas letras y ganarse el odio de varios fanáticos religiosos, quienes llegaron al punto de atentar contra su pintura para eliminar la frase.

“Las protestas por la ‘blasfemia’ subieron a tal punto que Diego mejor eliminó la frase, escoltado por un grueso contingente de intelectuales y artistas que la prensa llamó ‘grupo de comunistas'”, comenta el escritor José Agustín.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM // Diego Rivera puso “Dios no existe” en uno de sus murales.

Pero, ¿ustedes sabían que la frase “Dios no existe” en realidad no era de Rivera sino de un político liberal mexicano? Acá les contamos de quién era y por qué el muralista mexicano decidió incluirla en su pintura.

Un pesito de contexto…

Antes de contarles el chisme completo, necesitamos ponerlos en contexto de cuándo se dio este hecho en el que estuvieron involucrados varios personajes de la historia de México:

El presidente de México en ese entonces era Miguel Alemán (1946-1952)

Obvio el Partido de la Revolución Mexicana (ahora PRI) era el que estaba en el poder

Ocurría el llamado “Milagro mexicano” (1930-1950) caracterizado por cierta estabilidad económica

Y Diego Rivera era el muralista mexicano más popular tanto aquí como en el extranjero, quien ya había pintado grandes obras como “El hombre controlador del universo”, en el Palacio de Bellas Artes

Foto: Getty Images.

Con todo esto, ahora sí vamos a contarles la historia detrás de la frase “Dios no existe” que Diego Rivera pintó en uno de sus murales.

“Sueño de una tarde dominical en la Alameda”

Según Raquel Tibol en “Sueños de un domingo en la Alameda. Historia documental”, que se incluye en el libro “Alameda. Visión histórica y estética de la Alameda de la ciudad de México”, esta historia comienza en 1946, cuando estaba por terminarse en la avenida Juárez el Hotel Del Prado.

Con casi las obras concluidas, Carlos Obregón Santacilia, autor del edificio, convocó a algunos artistas para que pintaran murales en su nuevo proyecto; uno de ellos fue Diego Rivera.

Así, en 1947, comenzó a pintar en una pared del comedor principal a un grupo de personajes que habían tenido como escenario el parque de la Alameda.

Fragmento de “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central” de Diego Rivera.

“El fresco se titula ‘Sueños de un domingo en la Alameda’. En él he desarrollado un solo tema, que es el que enuncia el citado título. La composición son recuerdos de mi vida, de mi niñez y de mi juventud, y cubre de 1895 a 1910“, explicó Rivera.

Sin embargo, también agregó que la composición era un resumen de la historia de este lugar y de todo el país: “Al hacer una síntesis de la historia de la Alameda, como este lugar está conectado no sólo con la historia de la ciudad sino con la de todo el país, la composición en realidad sintetiza la historia de México, o una de sus más interesantes partes”.

“Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central” de Diego Rivera vía Historia Arte.

Entre los personajes que incluyó, destacan los siguientes: Hernán Cortés, Antonio López de San Anna, Benito Juárez, Maximiliano de Habsburgo, José Martí, Porfirio Díaz, José Guadalupe Posada, Frida Kahlo, Sor Juan Inés de la Cruz, la llamada “Catrina”, y hasta el mismísimo Diego Rivera de niño.

Sin embargo, el que más llamó la atención fue Ignacio Ramírez, mejor conocido como “El Nigromante”, un escritor y político liberal que en la pintura de Diego Rivera mostraba un papel con la frase “Dios no existe”.

Diego Rivera vs Todos

Esta frase provocó que la Iglesia, los dueños del hotel y hasta el presidente de la república, Miguel Alemán, se la agarraran contra él.

Por ejemplo, el arzobispo de México, Luis Marín Martínez, se negó a bendecir el hotel, por lo que Rivera salió a pedir, presionado por los dueños del inmueble, que la autoridad religiosa fuera a echar el agua bendita para que “con la ayuda divina, realice ese establecimiento las mejores ganancias posibles, y que maldiga mi ‘Sueño dominical en la Alameda’, para que yo me vaya tranquilamente a los infiernos”, nótese el sarcasmo del pintor.

Foto: Getty Images // El presidente Miguel Alemán.

Incluso señaló que el gerente del hotel, Luis Osio y Torres Rivas, supo de su frase desde que había terminado el mural, el 15 de septiembre de 1947, y que desde entonces, él le había pedido que borrara la frase, pero que se había negado porque le parecía que estaba de por medio la historia de México.

Luego se sumaron las protestas de los fanáticos religiosos, como cuando el 4 de junio de 1948, un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería entraron en la noche al comedor del Hotel Del Prado y con cuchillos tomados de las mesas, atacaron a meseros y vigilantes y luego rasparon las palabras “no existe”.

Foto: Getty Images // Diego Rivera muestra el atentado contra su mural por la frase “Dios no existe”.

Incluso, después, ocurrió un nuevo atentado contra su mural, en el cual, además de raspar la frase, dañaron su autorretrato de niño, por lo que Diego Rivera reparó los daños y colocó de nuevo “Dios no existe”.

Y para rematar, luego de los ataques contra la obra, le pidieron su opinión al presidente Miguel Alemán, el 12 de junio de 1948, a lo que él respondió: “Alrededor de la pintura no debemos hacer una discusión de carácter nacional. El país no quiere lucha ideológica, quiere trabajo”.

¿De quién es la frase “Dios no existe” que incluyó Diego Rivera en su mural?

Como mencionó Diego Rivera alguna vez, la frase “Dios no existe” fue dicha por primera vez por el político y escritor Ignacio Ramírez en un acto académico como parte de una tesis, y que, según el muralista, marcó el auge del liberalismo mexicano.

Aunque igual explicó por qué decidió ponerla en su pintura: “Para afirmar ‘Dios no existe’ no me escudé en don Ignacio Ramírez; soy ateo y considero las religiones como una forma de neurosis colectiva”.

Imagen: SEP // Ignacio Ramírez “El Nigromante”.

Esto, obviamente, desató la furia de muchos creyentes católicos mexicanos, aunque aseguró que no deseaba el odio del pueblo y advirtió que no debían ofenderse, ya que sólo se trataba de su opinión filosófica.

Por otra parte, en el libro “Diego Rivera. Mi arte, mi vida”, el artista indicó que en un inicio mucha gente creyó que la frase era de él, pero que en realidad era de “El Nigromante”, quien la había proclamado cuando era estudiante en un evento de la Academia de Letrán, que estaba al sur de la Alameda.

Foto: Getty Images // Diego Rivera muestra el atentado contra su mural por la frase “Dios no existe”.

“Ramírez afirmaba la tesis de que la Humanidad sólo puede avanzar a base de la ayuda mutua, lo que hacía un absurdo de la idea de la ayuda sobrenatural”, agregó Rivera en su libro.

Y además afirmó que si algunas personas no hubieran tenido el propósito de provocar un escándalo (Torres Rivas, gerente del Hotel Del Prado, ejem ejem…), la frase apenas habría sido advertida, pues cuenta que durante varios meses ya estaba trazada al carbón y nadie la había pelado.

¿Qué pasó al final?

Después de los atentados contra el mural de Diego Rivera, específicamente contra la frase “Dios no existe”, los dueños del Hotel Del Prado decidieron cubrir la obra artística con una pantalla móvil, la cual podía hacerse a un lado cuando un visitante sí quería verla.

Por esta misma razón, el 20 de octubre de 1948, Frida Kahlo le mandó una carta a Miguel Alemán, donde le pedía que defendiera el mural de Diego Rivera, a lo que el presidente respondió que con quienes debían acudir, era con la Secretaría de Bienes Nacionales y la Dirección de Bellas Artes, pues eran éstas las encargadas de llevar casos así; en pocas palabras, la bateó.

Foto: Getty Images

Ya para 1955, durante un viaje en la Unión Soviética para recibir un tratamiento contra el cáncer, Diego Rivera le escribió a su amigo Carlos Pellicer, poeta católico que realizaba una encuesta sobre su mural en el Hotel Del Prado, para pedirle que diera a conocer una nueva decisión sobre la polémica frase.

Sí, ésta era que aunque él creía que la frase debía mantenerse en la pintura porque se trataba solamente de una cita histórica y una prueba del cambio en México, le parecía mejor que se borrara y en su lugar se escribiera “Conferencia en la Academia de Letrán – 1836”, para que así ya no molestara a algunas personas.

Fragmento de “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central” de Diego Rivera.

De esta manera, el 15 de abril de 1956, cuando se quitó la pantalla móvil del mural después de ocho años, Diego Rivera subió a un andamio para cambiar la frase “Dios no existe”, tal y como lo había dicho en su carta a Pellicer.

En fin… ¿Ustedes conocían este chisme sobre el mural “Sueño de una tarde dominical en la Alameda”?

