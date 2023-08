Lo que necesitas saber: Hasta el momento son seis estados en los que se ha detenido la distribución de los nuevos libros de texto. En Chihuahua, bajo el amparo de una decisión de la Suprema Corte.

Si AMLO ha estado más que irritado porque los gobernadores de algunos estados ya lograron evitar la distribución de los libros de texto… ahora imagínense que, para rematar, hasta dentro de su partido se muestran en contra de los polémicos materiales educativos, como es el caso de la diputada de Morena, Adela Ramos.

“Ni Judas se atrevió a tanto”, dicen muchos luego de saber que la legisladora morenista y miembro de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados se pronunció en contra de los nuevos libros de texto. “Me sumo a la posición de no distribuir los nuevos libros de texto en este ciclo escolar hasta que haya condiciones favorables”, advirtió Adela Ramos en conferencia de prensa.

Adela Ramos pedirá auditar la elaboración de los libros de texto / Foto: Facebook/Diputada.AdelaRamos

Adela Ramos pedirá auditar el proceso de elaboración de nuevos libros de texto

“Es de exigencia pública revisar los nuevos libros de texto en su totalidad y de fondo, sin simulaciones ni omisiones, mucho menos justificaciones burdas de los errores, llamándolos áreas de oportunidad”, reprochó la legisladora de Morena en alusión a la manera tan mensa en la que el encargado de la elaboración de los libros, Marx Arriaga, trató de minimizar los errores detectados en los materiales.

Para regocijo de la oposición, Adela Ramos estuvo de acuerdo en que los nuevos libros de texto no sólo contienen errores ortográficos y gramaticales, sino que se percibe que su estudio conlleva intenciones políticas e ideológicas… lo cual va en contra del objetivo de la educación en México.

Pues bien, mientras que sus compañeros de bancada advirtieron que defenderán la libre distribución de los mentados libros, la diputada Ramos no sólo les hizo el feo desde su posición de maestra que es, sino que adelantó que solicitará que sean transparentados los gastos que representó elaborar libros tan pin%&/(es. Una auditoría, pues... ah y también que se dé a conocer el perfil de los responsables (no le hace que eso, al parecer, se informa diariamente en conferencias que organiza la SEP).

Diputada de Morena que se pronuncia en contra de libros de texto y Ricardo Monreal / Foto: Facebook/Diputada.AdelaRamos

AMLO califica de “reaccionaria” a gobernadora de Chihuahua por rechazo a libros de texto

Las críticas de la diputada de Morena se hicieron horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se le fue a la yugular a la mandataria de Chihuahua, quien consiguió que un ministro de la Suprema Corte ordenara la distribución de los libros de texto.

“Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera (…) y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros”, criticó AMLO que, contrario a lo que siempre hace, esta vez dijo que no le moverá a la decisión judicial. “¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión”.

