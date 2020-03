Demostrando que el “hueso” que tienen lo único que les ha producido es más hambre, las flamantes diputadas de Baja California Sur no dudaron en defender sus intereses al estilo López Portillo: como un perro (literal: a mordidas).

En plena época de Sana Distancia, las legisladoras de Morena y Encuentro Social en Baja California Sur, Rosalba Rodríguez y Lorenia Montaño, respectivamente, olvidaron la medida de higiene para evitar el coronavirus… sólo que en su caso la violación del distanciamiento no fue para darse un fraternal abrazo, sino sendas mordidotas que presumieron ante medios.

De acuerdo con Reforma este argüende digno de… no, pues en los tianguis sí son buena onda… digno de San Lázaro (ahí sí son bien ñeros), fue en el marco de las disputas que las diputadas de Baja California sostienen por el control del área financiera del Congreso local.

Según reporta BCS Noticias las imágenes que vergonzosamente circulan en redes sociales son el resultado de la bronca que se armó, luego que representantes del PAN y Encuentro Social no le dieron chance de entrar al Congreso al recién nombrado Director de Finanzas.

Así, primero fueron los insultos, luego los empujones y, finalmente, las mordidas entre las diputadas Lorenia Montaño y Rosalba Rodríguez. “También me mordió, ella fue la que me mordió primero, me rasguñó y me mordió”, acusó la del PES, luego que la diputada de Morena mostró las marcotas dentales en su brazo.

Además de una mordida, la diputada Rosalba Rodríguez, dejó ver cómo de su oreja escurría sangre. “Miren cómo tratan a las diputadas mujeres”, reclamó una acompañante de la morenista, ya que en la bronca también hubo hombres, quienes -aunque no salieron con mordidas- sí dieron unos buenos empujones a sus compañeras.

Hasta el momento ninguna autoridad legislativa se ha pronunciado al respecto… y mucho menos de los partidos que representan las diputadas mordelonas.