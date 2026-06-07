¿No que nada de nepotismo? Diputado de Baja California deja su curul y su hijastro toma su lugar

Lo que necesitas saber: Su suplente, Jesús Daniel Razo Córdova, identificado por medios locales como su hijastro, asumió la curul en el Congreso de Baja California.

Si alguien necesitaba un ejemplo de por qué la palabra “nepotismo” sigue siendo tendencia en la política mexicana, Morena en Baja California acaba de ofrecer uno bastante llamativo.

Resulta que el diputado local Ramón Vázquez Valadez pidió licencia para dejar su curul en el Congreso de Baja California y asumir un nuevo cargo dentro del Ayuntamiento de Tijuana como secretario general de Gobierno.

Hasta ahí, todo dentro de lo normal. El detalle que encendió la polémica llegó cuando se confirmó quién ocuparía su lugar: su suplente, Jesús Daniel Razo Córdova, identificado por medios locales como su hijastro.

Foto: @Juan_OrtizMX

La situación no tardó en generar críticas, especialmente porque Morena ha intentado posicionarse en los últimos años como uno de los principales impulsores del combate al nepotismo dentro de la vida pública. Incluso, desde el gobierno federal y la dirigencia del partido se ha insistido en la necesidad de evitar que familiares hereden cargos políticos o posiciones de poder.

Sin embargo, en este caso, el relevo dejó varias cejas levantadas.

De la curul al gabinete… y el hijastro al Congreso

La transición ocurrió apenas un día después de que Ramón Vázquez solicitara licencia para integrarse al gobierno municipal encabezado por Ismael Burgueño Ruiz. Tras la aprobación del permiso, el Congreso estatal tomó protesta a Jesús Daniel Razo Córdova como nuevo diputado local.

De acuerdo con información publicada por el medio Punto Norte, el nuevo legislador tiene 23 años y además de asumir la curul también heredó las responsabilidades legislativas que desempeñaba Vázquez Valadez en distintas comisiones relacionadas con movilidad, infraestructura y desarrollo metropolitano.

Foto: @Juan_OrtizMX

“No es nepotismo”, asegura Ramón Vázquez

Ante las críticas, el ahora secretario general de Gobierno de Tijuana rechazó que exista algún acto de nepotismo.

“No es nepotismo, se le dio una oportunidad como a cualquier joven”, declaró al medio local.

Vázquez argumentó que Jesús Daniel Razo ha participado durante varios años en actividades de Morena y que cuenta con preparación académica y experiencia dentro del movimiento.

No obstante, para muchos observadores el debate no gira únicamente en torno a la capacidad del nuevo diputado, sino al hecho de que el beneficiado por el movimiento político sea precisamente un familiar directo del funcionario que dejó el cargo.

Foto: @Juan_OrtizMX

La contradicción incómoda para Morena

El caso llega en un momento especialmente sensible para Morena, partido que ha convertido la lucha contra el nepotismo en una de sus principales banderas discursivas.

Aunque legalmente la figura del suplente está contemplada en la ley electoral y el relevo ocurrió conforme a las reglas, las críticas apuntan a una cuestión política y ética: si un partido promete acabar con las redes familiares en el poder, episodios como este terminan enviando un mensaje contradictorio.

Porque una cosa es que sea legal y otra muy distinta que no parezca exactamente aquello que Morena dice querer erradicar.