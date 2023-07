Lo que necesitas saber: No es la primera vez que un legislador presentará una iniciativa anti bullying. Pero ahora se ve que sí podría ser tomada más en serio.

Bueno, ya. Hubo mucha cábula, mucho jiji, jajaja… pero el diputado Francisco Borrego se puso serio sobre el problemita que tuvo con sus pantalones.

Ayer, el diputado de Morena convocó a una rueda de prensa para “posicionarse” respecto a que se le cayeron los pantalones en pleno acto político. Y, lejos de explicar que le falló la tecnología de su cinturón o algo parecido, anunció que presentará una iniciativa para evitar al bullying contra las personas con discapacidad… porque, según explicó el legislador, el problemita con sus pantalones se debió a que él es discapacitado.

“Yo soy un discapacitado”, explicó Francisco Borrego, al lamentar la ola de burlas y memazos que se difundieron a raíz de su penoso accidente. “No tengo más que un mes y algo de operado”, señaló el diputado.

De acuerdo Borrego, sus pantalones cayeron al suelo ya que, previo al evento político de la desgracia, se aflojó la faja que utiliza como parte de su proceso de recuperación, tras haber sido sometido a una cirugía de columna.

“No creo que sea justo que a un discapacitado se le haga bullying, esa es una falta de respeto para cualquier enfermo. Lo mío, no pasa nada, gracias a Dios que el mal que me hicieron, para un servidor no es tanto, para mi familia desgraciadamente sí”.

Sin dar muchos detalles de en qué consistirá su iniciativa anti bullying, Francisco Borrego adelantó que ésta irá con miras a que se castigue de manera ejemplar a quienes se burlen de las personas discapacitadas. “No quiero que ningún ciudadano pase por lo que yo pasé”.

Antes de Borrego, una legisladora promovió una ley antibullying

En el lejano 2016, en San Luis Potosí, Martha Orta Rodríguez, una legisladora a quien el respetable ya había agarrado de musa para sus memes, promovió, precisamente, una ley anti memes… que, ante las críticas, ella aclaró que era una ley antibullying.

¿Y qué pasó? Puessssss, ya ven que el niño es risueño y le hacen cosquillas… la jocosa comunidad de internet procedió a responder a la tentativa de ley con una avalancha de memes con Orta como protagonista. Obviamente, la iniciativa no prosperó.

En el caso de Francisco Borrego puede que la cosa sea diferente. Ante el anuncio de su iniciativa, los internautas guardaron el esperado respeto a su salud… no como sus compañeros legisladores. Según el diputado, tras el accidente de los pantalones, unos senadores le regalaron unos tirantes.

