Diputado de Morena en CDMX pide a INAH reubicación de los “Indios Verdes”

Cuando se retiró el monumento a Colón (pero nomás para su mantenimiento), en Twitter no faltaron quienes nomás pa’ echar la cábula sugirieron poner en su lugar las estatuas de Itzcóatl y Ahuizotl, más conocidas como los “Indios Verdes”…

Y bueno, en estas épocas en las que muchos ya no entienden ni un chiste, el diputado de Morena en el Congreso de la CDMX, Ricardo Fuentes, dijo “Mmmmm, pues no es tan mala idea. Me gusta, me gusta”… y así, ocupó el tiempo que no ocupa en temas más importantes, para exhortar al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a que realice un estudio que lleve a la reubicación de los “Indios Verdes”.

#SesiónVirtual | El pleno avala con modificaciones el #PuntoDeAcuerdo para solicitar a @INAHmx, @bellasartesinba y @GobCDMX, a que hagan un estudio y análisis, a fin de considerar la eventual reubicación de las esculturas de Itzcoatl y Ahuizotl “Indios Verdes”. pic.twitter.com/mV7tRUd6KS — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) October 27, 2020

“Nada más yo quiero reiterar que sí me parece importante que haya un análisis concurrente entre las instancias que están involucradas en el destino final de estas obras escultóricas que tiene su historia y que deben estar en algún lugar”, señaló el diputado local.

De acuerdo con MVS Noticias, el exhorto de Ricardo Fuentes para reubicar a los “Indios Verdes” fue dirigido también al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y al gobierno de la Ciudad de México, las cuales también tienen voz para la eventual decisión del asunto.

Reubicación de Indios Verdes “sería para rendir homenaje a la Nación”

Cabe señalar que la idea de mover de lugar a los llamados “Indios Verdes” no es totalmente una propuesta de Fuentes, sino del diputado de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, Miguel Ángel Álvarez Melo.

El susodicho justificó su propuesta en el hecho de que la reubicación de los llamados “Indios Verdes”, sería una forma de homenaje a la Nación. “No se trata de juzgar un momento histórico, sino mirar nuestras raíces y recordar que la avenida Reforma es parte de nuestra historia”… OK…

Esta propuesta había sido bateada…

En su propuesta original, Álvarez Melo pidió colocar las esculturas de Itzcóatl y Ahuizotl en donde se ubicaba la de Cristóbal Colón (previamente retirada). Sin embargo, diputados de inmediato le dieron reversa: con 28 votos en contra y cuatro abstenciones.

Pero bueno, a la iniciativa ya se le hicieron las modificaciones y ahora no se pide que los “Indios Verdes” se vayan a Reforma… nomás que se haga un estudio que permita saber si en otro lugar no estarían mejor.

Aunque diputados, como Margarita Saldaña del PAN, señalaron en sesión que había temas más importantes que tratar que la reubicación de unas estatuas, como se puede ver el asunto se discutió y fue aprobado. Así que sólo queda esperar conocer lo que diga el INAH y las instancias correspondientes.