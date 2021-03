“Me puedo gastar el dinero en p*tas”, presume líder de bancada del PAN en Michoacán

De los mañosos del PAN creadores de “¡Ánimo, Montana!”… llega ahora el diputado michoacano Javier Estrada Cárdenas, quien cree que uno de sus beneficios como legislador es poder cargar al erario las caricias de sexoservidoras… y no, ¿o sí?

Así como lo leen en el título de esta nada jocosa nota, el susodicho aseguró que él puede disponer del dinero público para lo que se le hinches los hue… incluso para costearse sus gustos carnales. Un eufemismo para lo que el legislador panista denomina “gastar en putas”.

“Son mamadas… yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas y no tiene por qué él [auditor] estar condicionando”, se escucha decir a Javier Estrada en una grabación que data de noviembre del año pasado, pero que apenas se da a conocer.

Por si creen que tan fina precisión de a dónde va a dar el dinero público fue hecha en una plática de cantina o al calor de unas caguamas banqueteras, pues no. De acuerdo con El Universal, la forma en que se dispone del erario fue revelada por el diputado del PAN durante una reunión con los de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán. En dicha reunión uno de los puntos fue, precisamente, la fiscalización de la Auditoría Superior del Estado a los legisladores.

“Yo propongo la destitución del auditor. Es que no puede tratarnos como cualquier hijo de vecino; somos sus patrones le guste o no le guste y es una manera de chantaje”, señala Javier Estrada en su intervención en la que dejó muy claro que no le gusta que le cuenten sus gastos. “Estamos pendejos de verdad, a mí no me va a amedrentar, me hace encabronar, y que saque una, y que saque otra, ¡que chingue a su madre!”

PAN condena expresiones de su diputado en Michoacán

Aunque desde hace meses sus compañeros sabían de los dichos de Estrada, es hasta que estos son virales que les llegó la indignación. En comunicado colgado en su página oficial, el PAN condenó las expresiones del líder de la bancada en Michoacán… y ya hasta le solicitaron que se separe del cargo.

Cabe señalar que esa separación nomás será en lo que pasa la bronc… digo, en lo que se determina su situación, ya que en el PAN “no tolerarán muestras de machismo y misoginia en el partido ni en ninguna otra institución”.