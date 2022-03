Diputados de Morena en Veracruz piden expulsión de Monreal: “No comparte ideales de la 4T”

Desde hace meses Ricardo Monreal se la ha pasado criticando a Morena y, especialmente, al gobierno de Veracruz (morenista, por cierto). Así que diputados jarochos le quieren aplicar el “si vas a estar así, mejor llégale”.

En conferencia de prensa, diputados federales de Morena exigieron la expulsión de Ricardo Monreal quien, en las últimas semanas (a raíz de la detención de su cuate, José Manuel del Río Virgen), se la ha pasado criticando al gobierno de Cuitláhuac García.

“Monreal no conoce Veracruz y no tiene autoridad para venir de fuera a criticar el funcionamiento del estado”, señaló en conferencia de prensa el grupo de morenistas encabezado por Armando Antonio Gómez Betancourt y Claudia Tello.

De acuerdo con el grupo de legisladores de Morena, Monreal ha emprendido una campaña de desprestigio contra quien consideran “uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz”… Cuitláhuac García.

“Somos varios los que cerramos filas con el gobernador, aquí faltan compañeros y compañeras que por sus agendas no pudieron estar aquí, sin embargo, también están a favor de expulsar al senador. Monreal no va de acuerdo a los principios de la Cuarta Transformación”.

El grupo –en su mayoría diputadas– pidió a Monreal “quitarse la máscara”, ya que desde hace rato lo ven defendiendo intereses de otros partidos políticos. No refiriéndose al caso de Sandra Cuevas, sino a cuestiones legislativas: en el Senado, acusaron, Ricardo Monreal ha dado apoyo a ideas de Movimiento Ciudadano y el PAN.

Recordemos que en diciembre pasado, tras la detención del José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado (JUCOPO), Monreal ha dedicado todo espacio que tiene a criticar al gobierno de Cuitláhuac García. Incluso llegando a acusar que éste utiliza a la fiscalía veracruzana para la fabricación de delitos.

Ricardo Monreal apoya a Sandra Cuevas

Pero bueno, ahora, con la suspensión de la alcaldesa de la Cuauhtémoc (en la CDMX), Sandra Cuevas, parece que el senador podría cambiar la dirección de sus ataques. Para sorpresa de nadie, Monreal salió en defensa de Cuevas, acusando que su suspensión como alcaldesa fue un “exceso” y más una decisión política que jurídica.

“Me preocupa el Estado de Derecho (en la CDMX), porque soy de los que piensa que sólo por la vía democrática se debe decidir y no por la vía de un golpe judicial. Yo no creo en eso, y por eso soy hombre de causas, creo en la justicia, creo en que debemos proteger y ayudar a los perseguidos políticos”, señaló Ricardo Monreal.