Discriminan a pareja gay por dar "mala imagen" en plaza comercial de Puebla

Año 2023 y todavía hay que ver este tipo de cosas. Una pareja gay denunció discriminación en una plaza comercial de Puebla por parte de un señor que, argumentando ser la autoridad del lugar, los echó por dar “mala imagen”.

Aprovechando que estamos en la era de las redes sociales, la pareja de jóvenes grabó en video toda la penosa escenita que se armó el susodicho para sacarlos de la plaza. Afortunadamente el caso ya llegó a instituciones que defienden los derechos humanos.

CDH investigará discriminación en plaza comercial de Puebla /Foto ilustrativa: Cuartoscuro

Así fue como discriminaron a una pareja gay en una plaza comercial de Puebla

El video del caso se difundió la mañana de este viernes 12 de mayo a través de redes sociales. Ocurrió en la plaza Paseo San Francisco ubicada en la capital de Puebla.

En el video vemos el momento en que el señor, haciéndose llamar “la autoridad del lugar” cuando le pidieron identificarse, exigió a la pareja de jóvenes que se retiraran con argumentos del Siglo XV o antes.

Pareja gay fue discriminada en plaza comercial de Puebla /Captura al video de @elsanavabitche (Twitter)

“Ya son dos veces y no pueden estar aquí, es mala imagen para el lugar. No se puede permitir eso aquí, hagan favor de salir (…) No tengo por qué enseñarte nada, yo soy la autoridad de la plaza“.

A pesar de que los jóvenes cuestionaban la decisión de echarlos ya que no estaban haciendo nada malo, “la autoridad” insistía en que la plaza es un lugar privado y por eso tenía la facultad de correrlos (que alguien le explique al señor que ser gay no tiene nada de malo ni es motivo para ser corrido de un lugar público o privado).

Pareja gay fue discriminada en plaza comercial de Puebla /Captura al video de @elsanavabitche (Twitter)

“Aqui no se permiten ese tipo de cosas. Hagan el favor de salirse, si no, ahorita llamo a los estatales”, les dice el señor autoridad antes de retirarse.

Aquí el video de la forma en que la pareja gay fue discriminada en la plaza comercial de Puebla:

#Puebla

Discriminan y corren de la plaza @pasanfrancisco a 2 chavos gay, sus argumentos:



• "No pueden estar aquí, le dan mala imagen a la plaza"

• "Lo de ustedes todavía no está permitido en el código penal"



Ccp @CONAPRED @escandalamx @CNDH @vianeygarciar_ pic.twitter.com/WGGJqy3KXF — manuel san doval (@elsanavabitche) May 12, 2023

CDH Ya está al tanto del caso

Como decíamos antes, al menos el caso ya llegó a ojos y oídos de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH). De acuerdo con un comunicado retomado por Milenio, condenó lo sucedido.

“La CDH Puebla condena todas las formas de discriminación y violencia que afecta a las personas de la comunidad LGBTTTIQA+, como los actos que se aprecian en el video en el cual se muestra a una persona que —presuntamente— labora en la plaza “Paseo San Francisco”, quien amenaza e intimida a dos jóvenes de dicho colectivo para que salieran de la plaza por considerar que daban mala imagen al lugar“.

Pareja gay fue discriminada en plaza comercial de Puebla /Foto ilustrativa: Cuartoscuro

La Comisión indicó que se solidarizó con la pareja gay discriminada en Puebla, por lo que abrió un expediente de queja para atender las probables violaciones a sus derechos humanos.

“La CDH Puebla rechaza las diversas manifestaciones de intolerancia basadas en el rechazo, irrespeto y desprecio, que deriven en la exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTTTIQA+“

Ojalá esto se tratara de un caso aislado, pero ejemplos recientes como la mujer que echó agua bendita a otra pareja gay por abrazarse en una iglesia, nos recuerdan que para nada lo es.