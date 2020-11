“La gente de esta nación habló”: Así fue el discurso de victoria de Joe Biden

Este 7 de noviembre y horas después de haber sido anunciado como el virtual ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, Joe Biden ofreció un discurso de agradecimiento a los miles de ciudadanos americanos que lo llevaron a rebasar los 270 votos electorales que necesitaba para vencer a Trump y convertirse en el próximo presidente.

Como un breve contexto –aunque seguro ya lo saben porque no se ha hablado de otra cosa– cerca de las 10:30 de la mañana The Associated Press, dio a conocer que los votos en Pensilvania se habían terminado de escrutar y le dieron la victoria preliminar a Biden, por lo que el candidato del Partido Demócrata consiguió superar la barrera de votos necesarios en el Colegio Electoral.

Cerca de las 7:30 de la noche (hora México) y desde el Chase Center de la ciudad de Wilmington, en Delaware, Joe Biden ofreció un discurso de victoria acompañado de Kamala Harris, su compañera de fórmula en las elecciones y quien también pasará a la historia del país vecino al convertirse en la primera vicepresidenta mujer.

La primera en tomar la palabra fue Kamala Harris: “El congresista John Lewis, antes de morir, escribió: La democracia no es un estado, es un acto. Y lo que quiso decir es que la democracia de Estados Unidos no está garantizada, solamente es fuerte si estamos dispuestos a luchar por ella”, mencionó Harris.

“Proteger nuestra democracia requiere lucha. Requiere sacrificio. Pero hay alegría en ello. Y hay progreso. Porque nosotros, la gente, tienen el poder de construir un futuro mejor”, mencionó Harris. “Cuando nuestra propia democracia estaba en la papeleta en esta elección, con el alma de los Estados Unidos en juego y el mundo mirando, ustedes marcaron el comienzo de un nuevo día para Estados Unidos”.

Kamala Harris agradeció a su equipo de campaña, voluntarios y todo el equipo que apoyó durante las elecciones presidenciales. Pero sobre todo, la próxima vicepresidenta agradeció a todos los trabajadores electorales y personas que contaron los votos en todo el país: “Nuestra nación tiene una deuda de gratitud con ustedes. Protegieron la integridad de nuestra democracia”.

“Sé que los tiempos han sido difíciles estos últimos meses de duelo, tristeza y el dolor, pero hemos sido testigos de su valentía, de su resiliencia, y la generosidad de su espíritu. Por cuatro años ustedes marcharon y se organizaron por equidad, justicia, por nuestras vidas y por nuestro planeta. Y después ustedes votaron”, agregó.

“Y entregaron un mensaje claro: escogieron la unidad, la ciencia, la unidad y sí, la verdad”, reafirmó en su discurso donde enalteció a las mujeres afroamericanas, migrantes, latinas y de todo el mundo que continúan en su lucha para votar y ser escuchadas, a quienes consideró fundamentales en la sociedad norteamericana.

“Including the black women who are too often overlooked but so often prove they are the backbone of our democracy.” – Vice President-elect Kamala Harris 💙pic.twitter.com/YIptiC2mkX

