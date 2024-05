¿Qué rayos se supone que es el domo de calor y por qué dicen que no existe?

Lo que necesitas saber: Onda, ola y domo de calor son conceptos utilizados para explicar el mismo fenómeno: la racha de calorones extraordinarios.

Si se han dado una vuelta en redes, seguro ya se toparon con publicaciones que dicen que se vienen días intensos o de altas temperaturas en México a causa de un domo de calor —que también acecha a Estados Unidos.

Si bien esa información —la del inicio de la tercera ola de calor en México— ya la habíamos compartido en Sopitas.com, por acá nos pusimos a buscar qué es un domo. ¿Qué implica? O si es lo mismo que una onda u ola de calor y esto encontramos.

Foto: FOX

¿Qué es un domo de calor?

Sin tanto rodeo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha explicado que el concepto de domo de calor en realidad es usado en redes sociales y medios de comunicación para explicar una onda u ola de calor.

O sea, que viene siendo lo mismo: domo, onda u ola de calor. Los conceptos explican el mismo fenómeno, nada más que uno (el domo) fue casi casi acuñado por medios de comunicación o por el uso popular y el otro (la onda) es un término utilizado por la OMM (Organización Meteorológica Mundial).

Foto: SMN

Lo mismo pasa con “ola de calor”. Un término también utilizado todos lados para hablar del trancazo de las altas temperaturas y durante varios días que nos llegan a causa de los sistemas de alta presión o anticiclónicos.

Estos sistemas no dejan que se formen nubes y, por lo tanto, hay una poca probabilidad de lluvia en una región determinada.

Justo cuando un sistema de alta presión o anticiclónico dura mínimo 3 días o más de 5 ya estamos hablando de una onda de calor.

Acá la explicación del Servicio Meteorológico Nacional: “Domo de calor ha sido una expresión utilizada para ejemplificar una alta presión en niveles medios de la atmósfera, debido a que actúa como una ‘tapadera’, sin embargo, el término oficial para estos sistemas es onda de calor”.

Ni domo ni ola pero así le decimos ya en México. Y va de nuevo: el SMN no utiliza este concepto para hablar de estos sistemas porque no es reconocido por la OMM, que es la mera mera autorizada para hablar del clima o, bueno, del estado y comportamiento de la atmósfera terrestre, avalada por la ONU.

Los sistemas de alta presión atmosférica

Ya nada más para no quedarnos con la duda, la presión atmosférica no es otra cosa más que el peso que ejerce el aire de la atmósfera —como consecuencia de la gravedad— sobre la superficie terrestre y este varía dependiendo del lugar donde estamos. Es decir, no es la misma en todo el mundo.

Ahora bien, para hablar de una alta presión o de un anticiclón debemos tomar en cuenta que la masa de aire se enfría.

Foto: SMN.

Entonces el aire es más denso y pesado. Y, por lo tanto, baja a la superficie, comprimiendo las masas de aire que están debajo del sistema —justo por eso se habla de una tapadera o domo.

Esto provoca que la presión sea mayor y que el sistema termine por generar poca nubosidad y poco viento.

Y como les contamos, cuando dura más de 3 o 5 días, ya estamos hablando de una onda u ola de calor que se estacionó en una zona determinada por largo rato y, claro, calorones locos.

O sea, una racha de calor con temperaturas extraordinarias —cuando la temperatura máxima supera la temperatura máxima promedio en determinadas zonas para ser más precisos—, mínimo durante 3 días o más de 5.

En México la temporada de las olas u ondas de calor sucede entre marzo y julio. Durante la primavera y al inicio del verano.

Acá les dejamos un video de Conagua Clima para ilustrar mejor qué onda con los sistemas de presión atmosférica:

Y una nota con recomendaciones para sobrevivir en las olas de calor o del famoso domo de calor.

Te puede interesar