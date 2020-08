¡¿Por?! Donald Trump anunció que prohibirá TikTok en Estados Unidos

Malas noticias para los jóvenes estadounidenses amantes de los bailes virales, challenges y todas las cosas que uno ve en TikTok a diario. Y es que el presidente de dicho país, Donald Trump, ha anunciado que prohibirá la popular plataforma de videos cortos para que no lo anden espiando por ahí. WTF?!

Como sabrán, TikTok es una app de origen Chino que ha sido un boom enorme en los últimos años, algo que ha agradado a muchas personas menos al presidente naranja, quien tiene un temor de que China esté espiando a Estados Unidos por medio de la app y con los datos personales de los usuarios, por lo que ha anunciado que prohibirá la plataforma lo más pronto posible.

Trump podría prohibir TikTok a partir de este fin de semana

De acuerdo con declaraciones que Trump hizo a periodistas que se encontraban en el avión presidencial Air Force One, para la prohibición de TikTok en Estados Unidos se va a recurrir al uso del poder económico de emergencia o bien, a una orden ejecutiva que permitirá sacar amenazas de la Red de seguridad en dicho país.

Pero la preocupación no sólo viene del presidente de los EU, ya que tanto miembros de la administración y congresistas estadounidenses han mencionado que no se sienten seguros al no saber lo que TikTok hace con los datos personales de sus usuarios, quienes por el momento no saben cuál será el futuro de la app y si la prohibición de la misma entrará este mismo fin de semana.

Microsoft está interesada en adquirir TikTok

Hace unas horas la agencia Reuters dio a conocer que ByteDance, la empresa creadora de TikTok, buscaba un acuerdo para que TikTok participara de una manera minoritaria en Estados Unidos, algo que Trump y su administración –quienes se dice que tienen prohibido utilizar dicha plataforma– rechazaron.

Por ello, TikTok habría ofrecido un segundo acuerdo en donde plantean pasar la plataforma a manos de Microsoft, empresa que pagaría varios miles de millones de dólares por esta adquisición, con la que además de convertirse en nuevos dueños y líderes tecnológicos, también se encargarían de proteger los datos personas de los usuarios de Estados Unidos.

TikTok se deslinda de ser una app con fines de espionaje y propaganda política

A pesar de su origen en China, TikTok asegura no ser una plataforma que robe datos personales con fines políticos. De hecho, la app indica que cualquiera puede revisar sus algoritmos para asegurarse de que no hay nada extraño en la forma de operación dentro de la misma y sobre todo, que los datos personales están protegidos.

“No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda política; nuestro único objetivo es seguir siendo una plataforma dinámica para que todos la disfruten. TikTok se ha convertido en el último objetivo, pero no somos el enemigo”, dijo Kevin Mayer, el primer ejecutivo de la red social, de acuerdo con el diario El País.