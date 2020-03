Tras la restricción de la entrada de vuelos de Europa a Estados Unidos, Donald Trump dio el siguiente paso y declaró emergencia nacional ante los contagios de coronavirus en esta nación.

En conferencia de prensa con sus muchachos, el mandatario de Estados Unidos habló de la Ley Stafford para poder tomar los recursos suficientes y ayudar a los gobierno locales para poder contener el avance del coronavirus.

Vale mencionar que este tipo de emergencia se declara cuando hay desastres naturales —y en esta ocasión, Donald Trump decidió decretar la emergencia para todo el país y que entra en vigor este viernes 13 de 2020.

Entre las acciones que el gobierno de Trump tomará está: brindar asistencia técnica, financiera y organizar a los estados mediante la Agencia Federal de Manejo de Emergencias.

Hasta el momento, Estados Unidos ha registrado mil 992 contagios y 41 personas han muerto debido a la nueva cepa de coronavirus.

Antes de la declaratoria de Trump, Alex Azar ya había decretado la emergencia de salud pública para dar un mejor manejo de recursos y operatividad para los ministerios de salud estatales y locales. Sin embargo, la Casa Blanca decidió dar un paso más bajo el lema “America First”.

La tarde de ayer —12 de marzo— el alcalde de Nueva York declaró el estado de emergencia por la propagación de la nueva cepa de coronavirus, ya que los casos confirmados superaban los 200 en esta ciudad.

Ante este panorama y las predicciones de los especialistas —quienes estiman que en los próximos días los contagios podrían llegar a los mil casos— Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, explicó a medios de comunicación que la mejor estrategia era evitar que los puntos de contagios se incrementaran.

Por esta razón, recintos culturales como el Metropolitan Museum of Art y la Metropolitan Opera anunciaron su cierre.

“Este será un episodio largo y doloroso”, fueron las palabras de Bill de Blasio para explicar que Nueva York podría lidiar con la contención y mitigación del coronoavirus durante seis meses —al menos.

To help halt the community spread of COVID-19, I’ve declared a state of emergency in New York City.

There are a lot of rumors at a time like this, so here are the simple facts:

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 13, 2020