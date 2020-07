Revés para Trump: Corte Suprema da luz verde para accesar a estados financieros del presidente

Dice Donald Trump que se trata de una campaña para desacreditarlo previo a las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. ¿Qué pasó? La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde para que un fiscal de Nueva York acceda a los documentos financieros del presidente —eso incluye sus declaraciones de impuestos.

De acuerdo con CNN, la decisión que tomó la Corte Suprema se basa en dos casos relacionados con las finanzas del magnate. ¿Esto qué implica? Pues que Donald Trump podrá ser citado —si los casos lo ameritan— para declarar en una investigación penal.

A pesar de que la Corte Suprema dio el primer revés en contra de Donald Trump, el fiscal de Nueva York no podrá recibir los documentos financieros del presidente de Estados Unidos por el momento —el Congreso también se quedará con las ganas de echarle un vistazo a estos docus.

Cyrus Vance, fiscal de Distrito de Nueva York, citó a Mazars USA —la compañía que le lleva las cuentas a Donald Trump— para profundizar sobre las declaraciones de impuestos de Trump.

Se supone que esta orden forma parte de una investigación sobre los pagos que presuntamente hizo el mandatario a dos mujeres con quienes —dicen— mantiene una relación extramarital.

El fiscal de Distrito de Nueva York busca obtener datos fehacientes del caso nomás con echarle un ojo a las declaraciones de impuestos y otros documentos que están relacionados con el estado financiero del magnate —supervisando los gastos en actos NO oficiales de Trump.

Ante estas acciones, la defensa de Trump pidió a la Corte que bloqueara las citas, argumentando inmunidad presidencial. Peeeeeeeero, ahora la Corte Suprema ordenó todo lo contrario.

Como es costumbre —después de la serie de reuniones que tuvo con AMLO y las flores que se echaron—, Trump se quejó en su cuenta de Twitter y acusó un plan para entorpecer su campaña y evitar que renueve su lugar en la Presidencia de Estados Unidos por otros cuatro años.

Además, el magnate calificó las acciones llevadas a cabo por el fiscal de Nueva York como una afrenta de corrupción —motivada por el Partido Demócrata— y el “mayor crimen político en la historia de Estados Unidos”.

….for another President. This is about PROSECUTORIAL MISCONDUCT. We catch the other side SPYING on my campaign, the biggest political crime and scandal in U.S. history, and NOTHING HAPPENS. But despite this, I have done more than any President in history in first 3 1/2 years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020