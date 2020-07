Se echa para atrás: Ahora Trump defiende el uso de cubrebocas como un gesto “patriótico”

Este 20 de julio, el polémico presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró que está a favor del uso de cubrebocas y lo defendió como un gesto “patriótico” ante la pandemia de COVID-19.

En Twitter, Trump publicó una fotografía en la que se le puede ver usando un cubrebocas y acompañada de este mensaje: “Estamos unidos en nuestro esfuerzo por derrotar al Virus Invisible de China, y muchas personas dicen que es patriótico usar una máscara facial cuando no se puede distanciar socialmente“.

Y luego agregó esta curiosa frase: “¡No hay nadie más patriótico que yo, tu presidente favorito!”.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020