Trump regresó… para demandar a su sobrina y al NYT por un reportaje

Donald Trump regresó… no en forma de fichas, sino con una demanda contra el New York Times y su sobrina Mary por una investigación —que de hecho fue premiada con el Pulitzer 2019— sobre cómo rayos el expresidente de Estados Unidos forjó su fortuna.

Según la defensa de Trump, esta investigación es pura venganza, que se construyó casi casi en un acoso contra su sobrina Mary para que sacara información del despacho de sus abogados y la entregara al New York Times.

Ahora, el magnate pide 100 millones de dólares —algo así como 2 mil millones de pesos— por los daños causados. La demanda la presentó en Nueva York, pero no tardó en tener una respuesta por parte del periódico.

“La cobertura del Times de los impuestos de Donald Trump ayudó a informar a los ciudadanos, a través de información meticulosa, sobre un tema de interés público y primordial”.

Esta fue la respuesta del diario, que igual acusó al expresidente de intentar silenciar a la prensa, pero pues, ¿qué creía? El NYT dijo que no se quedará con los brazos cruzados e irá con todo en la defensa.

A todo esto, ¿qué pasó con esa investigación? En el reportaje trabajaron los periodistas Susanne Craig, David Barstow y Russ Buettner, quienes revelaron la manera en que Donald Trump construyó su fortuna —un poco lejos del discurso que le gusta contar al polémico empresario.

¿Por qué? La investigación del New York Times reveló que el papá de Donald inyectó un fuerte capital a una empresa pantalla que le dio chance al magnate de evadir impuestos.

NY Times responds: “The Times’s coverage of Donald Trump’s taxes helped inform citizens through meticulous reporting on a subject of overriding public interest. This lawsuit is an attempt to silence independent news organizations and we plan to vigorously defend against it.” https://t.co/uLQaQEM4yo

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) September 22, 2021