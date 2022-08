Luego de que agentes del FBI catearan su residencia en Florida, el expresidente Donald Trump se presentó ante la Fiscalía de Nueva York, pero nomás para que la banda viera su inigualable porte. No declaró.

Momento, no es necesario comenzar con “Ahhhh, pinc$%&/e Soups, él tiene ese derecho”… sí, a eso vamos: efectivamente, para no rendir declaración, Donald Trump se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual consagra el derecho de no incriminarse a toda persona acusada de cometer algún delito, como es el caso del expresidente.

“No puede obligarse a ninguna persona acusada de cometer un delito a declarar contra sí misma. La Suprema Corte de los Estados Unidos ha dictaminado que esto se aplica no sólo a los juicios, sino también a los interrogatorios policiales”, señala el Legal Information Institute de la Cornell Law School, oh yeah.

Cabe señalar que lo de ayer no tiene relación con el asunto que hay en su contra en el Congreso (la toma del Capitolio). En la Fiscalía de Nueva York lo investigan por posibles fraudes cometidos por la familia Trump.

Así que bien, ya que son varios meses los que Trump lleva haciéndose güey para evitar declarar, ayer, 10 de agosto al presentarse ante el fiscal general de Nueva York, pues obvio que había expectativas… sobre todo porque la presencia del expresidente ante la fiscal se dio tras el cateo que el FBI realizó de su residencia en Mar-a-Lago, Florida.

Pero mehhhh, no declaró nada, acogiéndose a la mencionada enmienda… cosa que, por ejemplo, no hicieron sus hijos Donald Jr. e Ivanka Trump. ¿Y qué declararon este par? Eso todavía no se ha revelado. Las fuentes que siguen el caso nomás han indicado que los hijos de Trump sí contestaron al interrogatorio de las autoridades.

“Me negué a responder las preguntas, amparado en los derechos y privilegios otorgados a todos los ciudadanos por la Constitución de Estados Unidos”, explicó Donald Trump en un comunicado. Según El País, aún así, el interrogatorio de la fiscal Letitia James duró cuatro horas… seeeeeeee, cuatro horotas en las que la fiscal lanzó preguntas a las que Trump contestó de la misma manera: “misma respuesta”, es decir: me amparo en la Quinta Enmienda.

En su largo comunicado, Donald Trump asegura que es inocente de los cargos que se le imputan. ¿Entonces por qué no responde y listo? La misma pregunta se ha hecho el expresidente. Y Así se responde: “Cuando tu familia, tu empresa y todo tu círculo se convierten en objetivo de una caza de brujas infundada, motivada políticamente y apoyada por abogados, fiscales y los medios que difunden noticias falsas, no tienes elección”.

Quizás previendo lo que se le viene, el expresidente insinúa en su comunicado que, durante el cateo a su residencia, igual y los agentes del FBI le plantaron pruebas en su contra. Hasta donde se sabe, los agentes iban por documentos clasificados que Trump se llevó de la Casa Blanca, luego de concluir su administración… pero esto no se ha confirmado: ni el FBI ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos se han pronunciado.