5 puntos clave sobre el segundo juicio político contra Donald Trump

Es la segunda vez que Donald Trump enfrenta un juicio político. Ahora, como expresidente de Estados Unidos y acusado por insurrección durante la irrupción de cientos de sus simpatizantes en el Capitolio el pasado 6 de enero, justo cuando el Congreso estaba por refrendar la victoria electoral de Joe Biden como presidente del gabacho.

¿Qué va a pasar con Donald Trump?, ¿en qué consiste este segundo juicio político? y ¿cuáles serán las consecuencias para el magnate?

Un poco para entender lo inédito de este proceso y el futuro de Estados Unidos en los próximos cuatro años, aquí desmenuzamos un par de puntos sobre el juicio político contra el expresidente. Va el primer punto.

¿Qué es un juicio político?

Sólo como contexto y para empezar, vale la pena recordar en qué consiste un juicio político. Se trata de un proceso para destituir del cargo a un presidente o cualquier funcionario estadunidense acusados de delitos que van desde la traición, soborno y hasta la insurrección, como el caso del expresidente.

Este proceso se realiza en el Senado, en la Cámara Alta del Congreso, en punto de las 9 de la mañana, hora de Washington DC.

Y aquí también es importante recordar que se trata de la segunda fase del juicio político. La primera etapa se llevó a cabo en la Cámara de Representantes, donde los y las congresistas dieron el banderazo inicial —por así decirlo— en el proceso contra Donald Trump.

Eso sucedió el pasado 13 de enero, un par de días después del mitin de Trump en Washington DC y la irrupción de sus simpatizantes en el Capitolio.

Ahora le toca el turno al Senado, donde dos tercios deberá votar para que el magnate pase a la otra etapa y ya sea juzgado en forma ante la justicia.

Sin embargo, para que esto suceda, los demócratas y republicanos deben llegar a un acuerdo sobre cómo van a votar porque el Senado está dividido en dos: 50 lugares ocupados por el Partido Demócrata y 50 por el Republicano más un voto de desempate que tienen que ser emitido por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

¿Por qué es inédito este proceso?

Hay dos aspectos que definen como inédito a este juicio político. La primera tiene que ver con el hecho de que Donald Trump ya no es presidente, ni funcionario de gobierno.

¿La segunda? Pues, no es la primera vez que el magnate se enfrenta ante la justicia de Estados Unidos. Hace un año, Trump la libró en un juicio político en el que fue acusado de presionar a Ucrania para que iniciara una investigación en contra de Joe Biden.

Para buena suerte de Trump, el Senado decidió no proceder en su contra y, de esta manera, pudo avanzar en su carrera a las elecciones de noviembre de 2020, pero todos sabemos cómo terminó esa historia electoral.

¿De qué se le acusa a Donald Trump?

De insurrección por la toma violenta del Capitolio por parte de sus simpatizantes el pasado 6 de enero.

¿Qué dice la defensa del magnate?

Para los abogados de Trump este proceso es un “teatro político”. ¿Por qué? Ellos argumentan que no hay nada qué juzgar porque el magnate ya no ocupa ningún cargo político y, por lo tanto, la acusación por insurrección no puede proceder.

Además, argumentan que Donald no incitó a sus simpatizantes a la violencia, pues su discurso en aquel mitin de 6 de enero fue meramente figurativo, una metáfora de la lucha contra el supuesto fraude electoral.

¿Cuáles serían las consecuencias?

Va de nuevo: Donald Trump ya no es funcionario, entonces, ¿cómo aplicaría el rollo de su destitución? Esta figura queda eliminada, aunque en su momento era viable porque el magnate aún era presidente de Estados Unidos y el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes iba a contrarreloj para destituirlo antes de que terminara su gestión, el 21 de enero.

No alcanzó. Pero ahora lo que queda es la inhabilitación del expresidente en cualquier cargo público y esto implicaría imposibilitar a Trump para que contienda en las elecciones de 2024, si es que se anima.

¿Cuánto durará este proceso? No hay una temporalidad establecida, pero para esta segunda fase, medios internacionales prevén que la discusión se desarrolle durante esta semana. Ahora, sólo le queda a Trump esperar la decisión de los 100 senadores y el voto extra de Kamala Harris.